Le bâtiment de Revenu Québec évacué à Chandler

Le directeur de la sécurité incendie de la municipalité, Bobby Bastien, indique que douze pompiers se sont rendus sur les lieux. Ce qu’on a constaté à notre arrivée, c’est qu’il n’y avait pas d’odeur , dit-il.

Les pompiers ont procédé à des vérifications avec des appareils qui mesurent la qualité de l'air. Tous les paramètres se sont avérés normaux pour les lectures qu’on est en mesure de faire , affirme M. Bastien.

On essaie de trouver le comment et le pourquoi. Bobby Bastien, directeur de la sécurité incendie à Chandler

Fausse alerte?

M. Bastien ne peut confirmer qu'il s'agit d'une fausse alerte. Il y a des gens qui, supposément, ont des symptômes , précise-t-il.

Le directeur de la sécurité incendie mentionne que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et la santé publique travaillent à élucider les causes de ces malaises.

Tout le monde est à pied d’œuvre pour comprendre ce qui s’est passé. Bobby Bastien, directeur de la sécurité incendie à Chandler

L'accès au bâtiment est toujours restreint et le bureau est fermé au moins jusqu'à lundi prochain.