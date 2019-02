Romeo Saganash a-t-il oublié ses électeurs de l'Abitibi?

Le député fédéral d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Romeo Saganash, brille par son absence dans une bonne partie de sa circonscription, affirment certains élus et gens d'affaires. Selon eux, celui-ci a été complètement invisible en Abitibi depuis le début de son mandat et la grogne commence à se faire sentir.

La Ville de Val-d'Or est la ville la plus populeuse de la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou. 32 000 personnes y habitent, soit le tiers de la population de la circonscription.

Au total, l'Abitibi regroupe plus de la moitié des électeurs. Ici, certains ont l'impression d'avoir été oubliés depuis quatre ans par Romeo Saganash.

C'est le cas de Jean-Yves Poitras, commissaire industriel à la Corporation de développement industriel et commercial de la région de Val-d'Or.

On ne l'a pas sentie cette volonté-là de s'accaparer de nos dossiers économiques. On dit souvent que le politique est directement relié à l'économique ou vice versa, mais ça n'a pas été le cas dans son mandat , déclare-t-il.

Jean-Yves Poitras, commissaire industriel de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Jean-Yves Poitras dit maintenant prendre pour acquis que M. Saganash ne sera pas présent.

On développe le réflexe d'oublier sa présence, parce que quand une personne n'est pas présente, tu apprends à te débrouiller sans elle et ce réflexe on l'a, demain matin il n'y a personne qui va lever la main et dire il faut absolument appeler M. Saganash. Jean-Yves Poitras, commissaire industriel de Val-d'Or

Selon le maire de la municipalité voisine de Senneterre, Jean-Maurice Matte, le constat est similaire dans sa ville.

M. Saganash est un député qui a choisi de faire avancer des dossiers nationaux, il a milité pour la cause des Autochtones, ce qui est très louable, ce qui est très légitime. Pour nous, M. Saganash n'est pas un député qui a été très présent dans le milieu , soulève-t-il.

Peu de prises de parole pour l'Abitibi

Les interventions de Romeo Saganash à la Chambre des communes leur donnent raison. En quatre ans, le député a fait 215 interventions; de ce nombre, seulement quatre prises de parole concernaient des dossiers reliés à l'Abitibi.

Sur son site Internet, son organisation admet que le député a un style différent. Il est écrit : Nous n'avons pas un député de barbecue, nous avons un député qui exerce son droit de créer ou modifier des lois. Ce sont ses adjoints de circonscription qui font le travail terrain.

Jean-Maurice Matte croit que le député se doit de faire aussi le travail terrain.

Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Je pense que la population souhaite que leur député soit présent, soit sur le terrain, participe aux activités, participe aux différents soupers, ce sont ces gens qui votent, ce sont ces gens-là qui les mettent au pouvoir et qui souhaitent une représentation juste et équitable après l'élection.

Romeo Saganash a aussi la mauvaise habitude de ne pas se présenter à des endroits où il est attendu.

Il ne s'est notamment pas présenté le jour où il devait témoigner devant la Commission Viens pour la première fois. Il a également brillé par son absence récemment lors de l'assemblée politique annuelle de la Nation algonquine anishnabeg à Lac-Simon, le 12 décembre dernier.

À la Chambre de commerce de Val-d'Or, on aurait souhaité un député plus présent. Le président, Stéphan Ferron, reconnaît toutefois l'importance du travail accompli.

Il cite en exemple le projet de loi C-262 adopté à la Chambre des communes et présenté par Romeo Saganash. Le projet de loi vise à uniformiser la Déclaration des droits fondamentaux de la personne à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Je comprends que M. Saganash, d'origine autochtone, ait mis un peu plus d'énergie pour faire valoir certains droits autochtones qui des fois partaient de loin, il a fait des motions pour les droits à l'eau à la Chambre des communes, donc c'est à un autre niveau. Il y a des niveaux de besoins qui sont très différents de ce que nous on vit ici à Val-d'Or, mais on est les premiers à en tirer le bénéfice parce que les communautés autochtones, c'est avec nous qu'elles font affaire , nuance-t-il.

Il ajoute aussi que sa circonscription est la deuxième plus vaste au Canada.

On a un immense territoire, la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou représente 50% ou un peu plus du territoire québécois, c'est une anormalité, un homme seul ne peut pas couvrir l'ensemble de ce territoire , souligne-t-il.

Stéphan Ferron, président de la Chambre de commerce de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Mise au fait de ce mécontentement, l'attachée de presse de Romeo Saganash nous a informés que celui-ci ne souhaitait pas réagir.

Elle assure que Romeo Saganash vient à Val-d'Or à l'occasion, mais elle a refusé de nous remettre une copie de l'agenda du député.

Romeo Saganash a déjà indiqué qu'il s'agissait de son dernier mandat. C'est d'ailleurs son attachée, Valérie Dufour, qui représentera le NPD dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou.