La minute caribou du Festival avec la famille Laroche

Pierrette, Stéphane, Réjean, Christian, Fabien, Joël et Yannick : les membres de la famille Laroche ont animé la scène musicale manitobaine au cours des années 80 et 90.

Originaire de Saint-Pierre, au Manitoba, la famille Laroche a toujours chanté, et plus souvent qu'autrement, ensemble. Son répertoire était composé de chansons traditionnelles, folkloriques, folk, mais aussi de rock. Composée de sept chanteurs, tous auteurs-compositeurs, la famille Laroche a offert pendant plus de 30 ans des prestations dynamiques, toujours collées sur les tendances du moment.

À l'occasion du 50e anniversaire du Festival du Voyageur, Marie-Gabrielle Ménard a rencontré deux des membres de la famille, Réjean et Joël, autour d'un verre de caribou!