Akwaba fait la promotion de la culture africaine depuis 10 ans

La mission d’Akwaba est non seulement de promouvoir la culture africaine, mais aussi d’échanger avec les autres cultures, de voir leurs différences et leurs ressemblances.

Jean Assamoa a fondé en 2009 l’organisme Akwaba Cultural Exchange dans le but de promouvoir la culture africaine en Ontario.

Akwaba signifie : Soyez les bienvenus.

Au cours de ces 10 denières années, Jean Assamoa et son équipe ont sillonné les routes de l’Ontario, de Sault-Sainte-Marie à Orilla, de Kingston à London, en passant par Toronto, pour offrir différents ateliers dans les écoles de langue française de la province.

En Afrique, nous avons beaucoup d’instruments de musique, mais le tam-tam est le plus populaire et le plus connu du grand public. Dans les ateliers, on apprend aux jeunes non seulement à jouer, mais aussi l’enseignement derrière le tambour.

Jean Assamoa, fondateur et directeur artistique d’Akwaba