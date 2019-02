Mesures de protection des baleines noires : Diane Lebouthillier ne craint pas de perdre son siège

La saison de pêche au homard avait dû être écourtée l’été dernier, en raison de la présence de baleines noires dans les zones de pêche et des restrictions imposées aux pêcheurs dans ces conditions.

Les pêcheurs et élus gaspésiens avaient dénoncé l’intransigeance et le manque de consultation d’Ottawa dans ce dossier pour trouver des solutions qui auraient permis à la fois de protéger les mammifères marins et de maintenir les activités de pêche.

Des pêcheurs de homard au quai de L'Anse-à-Beaufils, en Gaspésie Photo : Radio-Canada / Claude Côté

La ministre croit que son parti pourra tout de même préserver ses acquis en Gaspésie et dans les provinces de l’Atlantique.

On avait débloqué des fonds de 10 millions de dollars pour les Maritimes et le Québec et sur le 10 millions, le Québec est allé chercher 6,4 millions. Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

On a permis aux employés du secteur des pêches de continuer d’avoir un salaire avec des formations , ajoute-t-elle.

La ministre gaspésienne a confirmé, vendredi matin, qu’elle sera la candidate libérale dans la circonscription Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pour le prochain scrutin fédéral d'octobre.

Diane Lebouthillier en a profité pour dresser le bilan de son gouvernement qui a investi, depuis 2015, 250 millions de dollars en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

La ministre fédérale du Revenu national, Diane Lebouthillier Photo : La Presse canadienne / Todd Korol

Lors de la dernière campagne, j’avais présenté un plan de développement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et je continue de travailler sur les priorités qui avaient été ciblées à l’époque et ça va se poursuivre, assure la ministre. Dans le secteur des pêches, on est allés chercher le fonds des pêches pour le Québec et pour moi, c’est une grande victoire pour le milieu.

Diane Lebouthillier vient tout juste d'être nommée coprésidente du Parti libéral au Québec pour la prochaine campagne électorale. Elle occupera ainsi un rôle stratégique dans le recrutement de candidats dans la province.