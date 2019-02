L’avez-vous vu? La F1 du futur et des lions qui chassent à la plage

McLaren imagine la F1 de demain

Agrandir l’image Photo : McLaren

Les Grands Prix de formule 1 seront électriques dans le futur, n’en déplaise aux Montréalais échaudés par leur courte expérience de la formule E. C’est du moins l’une des idées proposées par l’écurie britannique McLaren qui a présenté sa vision du sport en 2050, qui en sera à son 100e Championnat du monde.

Photo : McLaren

La voiture qu’ils proposent, la MCLExtrme, présente un design futuriste et promet d’atteindre 500 km/h. Son pilote sera secondé par un système d’une intelligence artificielle qui lui donnera des conseils à partir des données recueillies sur son état physique et émotionnel, mais aussi concernant l’aérodynamisme de la voiture.

Photo : McLaren

À partir des informations qui apparaîtront sur sa visière, le pilote pourra changer la position des ailerons et pontons pour les adapter aux caractéristiques des pistes qui, elles, ressembleront davantage au Monstre de La Ronde qu’à l’actuel circuit Gilles Villeneuve.

L’équipe de McLaren entend aussi miser sur l'interactivité entre les spectateurs et le pilote en modifiant la couleur d’une partie du véhicule, probablement les pneus, en fonction de l’état émotif du pilote.

De plus, sa combinaison régulera son flux sanguin afin de baisser l'impact des forces d’accélération. L’arrêt au puits sera aussi très différent puisque la recharge du moteur se fera à partir du sol à l’aide d’une technologie par induction. En outre, les drones seront utilisés davantage pour permettre de meilleures prises de vue pour les téléspectateurs.

Du bois… métallique

Photo : Université de la Pennsylvanie

Des bâtons de golf et des ailes d'avion aussi solides que l'acier, mais beaucoup plus légers. Voilà ce qu’annoncent les résultats des travaux d’ingénieurs américains qui ont mis au point une feuille de nickel avec des pores nanométriques qui la rendent aussi solide que le titane, mais quatre à cinq fois plus légère.

L'espace vide entre les pores et le processus d'auto-assemblage dans lequel ces feuilles sont fabriquées rendent ce métal poreux semblable à un matériau naturel, comme le bois. Dans la nature, la porosité du grain de bois sert au transport d'énergie. Or, selon les chercheurs, l’espace vide dans le « bois métallique » pourrait être rempli d'autres matériaux pouvant lui permettre d'avoir une double fonction. Ainsi, une aile d'avion ou une jambe prothétique pourraient aussi servir de batterie.

La prochaine étape sera de créer un processus de production à l’échelle commerciale, ce qui représente un grand défi puisque cela nécessite une infrastructure permettant le travail à l'échelle nanométrique. Une fois cette installation mise au point, les économies d'échelle devraient rendre la production de quantités significatives de bois métallique plus rapide et moins coûteuse puisque, contrairement au titane, aucun des matériaux nécessaires à sa création n'est particulièrement rare ou coûteux.

Des lions à la plage

Photo : Namibian Journal of Environment

Un comportement particulier a été observé chez deux groupes de lions du parc national Skeleton Coast en Namibie. Dans cette région aride marquée dans les dernières décennies par la guerre et par l’intensification de l’agriculture, les proies habituelles des félins comme le zèbre et le buffle se font de plus en plus rares.

Les lions se sont donc adaptés et ont grandement modifié leur régime alimentaire. Au menu, ils ont troqué leurs repas traditionnels pour adopter un régime à base d’animaux majoritairement marins. Ainsi, sur une période de 18 mois entre 2017 et 2018, ces lions ont mangé au moins 18 phoques, 60 cormorans et deux flamants roses.

Photo : Namibian Journal of Environment

Selon les zoologistes, pendant ce laps de temps, les animaux marins comptaient pour 79 % de l’alimentation des lions. Ce pourcentage pourrait être plus élevé puisque des bêtes sont régulièrement observées dans la partie du littoral de la côte riche en crustacés et tortues de mer. Mais la chasse à de tels animaux n’a pas encore été documentée.

L’évolution rapide des goûts alimentaires du panda

Il reste environ 1800 pandas en liberté dans le monde. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Contrairement aux lions de Namibie, les pandas ne sont pas reconnus pour leurs habitudes alimentaires très variées puisqu’ils ne mangent que du bambou.

Jusqu’à aujourd’hui, les biologistes pensaient que cette caractéristique propre à l’espèce était apparue il y a 2 millions d’années dans son évolution.

Or, l’analyse des signatures chimiques des os et des dents de pandas anciens et modernes indique que la grande dépendance de ces ours de Chine à l'égard du bambou s'est développée beaucoup plus récemment, il y a environ 5000 ans.

La raison derrière l’adoption de régime alimentaire strict à base de bambou reste inconnue. Les pandas possèdent bien des dents qui facilitent la mastication du bambou et un os du poignet qui permet de le saisir facilement, mais l’explication pourrait se trouver ailleurs. Certains pensent que les pressions sur leur milieu naturel exercées par une présence humaine de plus en plus intense pourraient les avoir menés de plus en plus profondément dans les régions montagneuses recouvertes de forêts de bambou.

Créer des objets avec de la lumière

Photo : Université de la Californie à Berkeley

Une nouvelle imprimante 3D utilise la lumière pour transformer des liquides visqueux en objets solides complexes. Le tout en seulement quelques minutes!

L'appareil crée des objets plus lisses, plus flexibles et plus complexes que les imprimantes 3D traditionnelles. Il peut également recouvrir un objet déjà existant avec de nouveaux matériaux, ce que les imprimantes actuelles ont du mal à faire.

Ses créateurs de l’Université de la Californie à Berkeley l’ont surnommé le « réplicateur » en référence au dispositif qui peut matérialiser n'importe quel objet à la demande dans Star Trek.

Cette technologie a le potentiel de transformer la fabrication de nombreux produits, dont les prothèses et verres de lunettes.

Des millions de morts et un refroidissement climatique

Photo : iStock

La colonisation européenne des Amériques a contribué à la survenue d’un petit refroidissement climatique, estiment des scientifiques britanniques.

Selon eux, les conflits et les maladies ont réduit la population autochtone de 90 % au cours du siècle qui a suivi le premier voyage de Christophe Colomb en 1492. Cela représente la disparition de 56 millions de personnes jusqu’en 1600.

Ce dépeuplement à grande échelle a eu pour conséquence que de vastes étendues de terres agricoles ont été laissées à l'abandon, ce qui a permis à la terre de se couvrir d'arbres et d'autres végétaux.

Cette nouvelle végétation aurait mené à l'absorption de suffisamment de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour refroidir la planète. Selon les chercheurs, la température moyenne a chuté de 0,15 °C à la fin des années 1500 et au début des années 1600.

La baisse des températures durant cette période est qualifiée de « petit âge glaciaire ». Il n’était pas rare de voir la Tamise à Londres geler ou d’observer des tempêtes de neige au Portugal. D’ailleurs, l'agriculture était si perturbée en Europe que plusieurs pays ont connu des épisodes de famines.

Votre estomac en observation

Photo : Xinyue Liu

Une pilule qui gonfle rapidement pour atteindre la taille d'une balle de ping-pong souple lorsqu'elle atteint l'estomac a été créée par des ingénieurs américains du MIT.

Mou comme du Jell-O, ce dispositif devient juste assez gros pour rester dans l'estomac pendant une période d’un mois, ce qui lui permet de suivre un traitement contre les ulcères, les cancers et d'autres affections gastro-intestinales.

La pilule gonflable est munie d'un capteur qui permet de suivre continuellement la température de l'estomac. Si la pilule doit être retirée de l'estomac, le patient peut boire une solution de calcium qui déclenche le retour de la pilule à sa taille initiale, ce qui favorise son élimination en toute sécurité.

Elle est composée de deux types d'hydrogels dont la combinaison lui permet de gonfler et de rester imperméable à l'environnement acide de l'estomac.

Agrandir l’image Photo : Xinyue Liu, Shaoting Lin

La conception de cette pilule gonflable s'inspire des mécanismes de défense du poisson-globe, qui se gonfle rapidement lorsqu'il est menacé en aspirant rapidement une grande quantité d'eau.

À terme, ses concepteurs espèrent que leur pilule pourra être munie en toute sécurité de différents types de capteurs pour surveiller, par exemple, les niveaux de pH ou les signes de la présence de bactéries ou virus.

De plus, de minuscules caméras pourront également être intégrées dans ces pilules pour suivre l'évolution des tumeurs ou des ulcères, et ce, sur une période de plusieurs semaines.

Elle pourrait également être utilisée comme une alternative plus sûre et plus confortable au ballonnet gastrique utilisé pour contrôler l'alimentation d’une personne.