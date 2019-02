La publicité gouvernementale : trop chère?

En février 2018, le gouvernement albertain annonçait 280 000 $ pour sa campagne et environ 10 000 $ ou moins pour développer et maintenir le site Web créé à cette fin. Le 14 novembre, la première ministre Rachel Notley affirmait que les dépenses avaient atteint 10 millions de dollars. En janvier, les médias ont appris que c'était déjà 23,4 millions de dollars. « Passer de 300 000 à 23 millions, je trouve quand même que c'est énorme, mais ça dépend des objectifs », me répond Sylvain Desrochers, responsable du certificat en publicité à l'Université de Montréal.

Une publicité en développement

En lançant son site « Keep Canada Working » au début 2018, le gouvernement Notley invitait les Canadiens à signer une pétition pour forcer le gouvernement de la Colombie-Britannique à ne pas empêcher l'agrandissement du pipeline Trans Mountain. La campagne a évolué au fil des mois et s'est transformée pour devenir nationale, se déclinant à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur Internet et sur des panneaux. Certaines régions, dont la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Québec, étaient ciblées spécialement.

« La campagne cible deux publics », explique Duane Bratt, professeur en science politique à l'Université Mount Royal, à Calgary. « Le premier public, c'est l'extérieur de l'Alberta auquel le gouvernement veut montrer les avantages économiques du pipeline pour l'Alberta et l'ensemble du pays. Le second public, c'est la population albertaine que le gouvernement n'a pas besoin de convaincre, mais à laquelle il doit montrer qu'il travaille pour elle et pour le reste du pays. »

Le message en anglais, en français, en espagnol, en penjab, en cantonais et en pilipino se résume à ceci : « l'agrandissement du pipeline Trans Mountain n'est pas un problème de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta, mais un enjeu national ». La campagne tient d'ailleurs un compteur qui indique en temps réel les pertes en revenus qui s'accumulent chaque jour, à cause des délais pour lancer les travaux. Le manque d'accès aux marchés mondiaux coûte 80 millions chaque jour. Les pertes totales sont déjà estimées à plus de 12 milliards de dollars!

Publicité sur Trans Mountain: une illustration de l'apport de ce projet à l'économie du Canada. Photo : Jean-Marie Yambayamba

Déjà un succès

Peut-on mesurer le succès de cette campagne? Le professeur Bratt n’est pas impressionné par l’explosion des coûts. Selon lui, les efforts du gouvernement Notley ont déjà payé et ne représentent pas un gaspillage des fonds publics. « Si vous regardez certaines actions du gouvernement fédéral, le message semble bien passer. Ottawa a acheté le pipeline Trans Mountain à Kinder Morgan en plus d’annoncer des efforts pour corriger les failles dans les consultations relevées par la Cour d'appel fédérale. »

Le second succès, ajoute-t-il, c'est l'évolution de l'opinion publique dans les sondages qui montrerait que l'appui au pipeline croît à travers le pays à l'exception du Québec. « Je n'entends pas beaucoup d'opposition, même de la part des partis d'opposition au sujet des dépenses de publicité pour cette campagne. Au contraire, certains disent que la publicité aurait dû commencer plus tôt. »

Un outil à la mode

La publicité gouvernementale est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis une vingtaine d'années, observe le professeur Desrochers. « Les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral sont devenus des annonceurs au même titre qu'une entreprise qui vend des voitures ou de la nourriture, parce qu'ils ont des messages à communiquer à la population. »

Les gouvernements utilisent la publicité pour informer le public des changements ponctuels en raison, par exemple, des travaux en cours dans une communauté. Ils l'utilisent aussi pour ancrer des habitudes dans la communauté, comme cesser d'utiliser le cellulaire au volant.

La publicité peut cependant aussi être de nature politique et partisane. « Il faut faire attention pour départager le bien commun dans une publicité gouvernementale d'une publicité de nature strictement politique qui relèverait davantage de l'opinion d'un parti », prévient Sylvain Desrochers.

Publicité efficace

Une publicité gouvernementale réussie identifie son public cible et doit pouvoir susciter l'intérêt, note l'enseignant. « Viser un créneau trop étroit réduit l'efficacité. Viser un créneau trop large réduit également l'efficacité. »

Le message à communiquer devrait aussi être clair, pertinent, sobre, bien équilibré, et de préférence, sans moralisation ni ton humoristique. « Un parti politique peut choisir l'humour à des fins stratégiques, mais ça sera très rare qu'un gouvernement choisisse la dérision. On va y aller avec une approche très sobre », explique le professeur Desrochers.

La publicité doit aussi passer dans un média qui permet d'atteindre le public ciblé et son objectif. Le développement des médias sociaux, surtout Facebook, aide à l'amplifier sans pour autant exclure les médias classiques (radio, télévision, panneaux, etc.). « Si l'on s'adresse à des gens de plus de 65 ans, il faut se rappeler qu’il s’agit des gens qui utilisent les médias sociaux de façon moins soutenue que les jeunes », ajoute le spécialiste.

L'odeur des élections

L'approche des élections peut tirer la publicité gouvernementale du côté de la partisanerie. Une nuance s'impose cependant. « Quand un parti est au pouvoir, c'est pour mettre en application son programme électoral. On ne peut pas normalement lui reprocher ça », explique Sylvain Desrosiers.

De son côté, le professeur Duane Bratt note que l'imminence des élections incite généralement un gouvernement à dépenser pour des publicités qui pourraient lui apporter des dividendes. Mais il en va de même pour l'opposition. C'est donc de bonne guerre que les deux parties se lancent la balle. « Quand le NPD était dans l'opposition, il critiquait le Parti conservateur de faire de la publicité à son avantage. Devenue à son tour, parti d'opposition, les conservateurs critiquent les dépenses des néo-démocrates. Mais la campagne pour Trans Mountain ne suscite pas ce genre de critique. »

Ce 2 février 2019, au premier jour de la période légale de campagne électorale en Alberta, le Parti conservateur uni a annoncé une initiative qui aborde ce sujet. Dans un communiqué, le PCU affirme que le premier engagement de sa plateforme électorale sera « une loi qui interdira des publicités gouvernementales et l'utilisation de l'argent des contribuables pour des publicités partisanes en période électorale. »

Un outil des gouvernements

Ce n'est plus sur des considérations financières que je sors de mon exploration de la publicité gouvernementale. J'ai beau m'inquiéter des dépenses, mais je dois finalement reconnaître qu'il s'agit d'une prérogative et d'un outil qu’un gouvernement a la légitimité d’utiliser. La publicité n'est pas à l'abri des soupçons de partisanerie. Elle peut aussi évoluer et entraîner une « certaine explosion des coûts ». C'est certainement son résultat qui permettra de déterminer si les fonds des contribuables ont été bien utilisés.