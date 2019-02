Les films québécois qu'il faudra surveiller en 2019

Voici une (difficile!) sélection des nombreuses sorties prévues au cours des prochains mois.

Répertoire des villes disparues de Denis Côté

Avec : Robert Naylor, Josée Deschênes, Jean-Michel Anctil, Larissa Corriveau et Diane Lavallée

Le onzième long métrage de Denis Côté sera présenté en première mondiale en compétition officielle au festival international de Berlin.

Résumé : À Irénée-les-Neiges, bourgade perdue de 215 habitants, Simon Dubé perd la vie en voiture. Choqués, les gens n’osent trop parler des circonstances de la tragédie. Dorénavant, pour la famille Dubé, la mairesse Smallwood et une poignée d’autres, le temps semble se rompre et les jours flottent sans fin.

Librement inspiré du roman éponyme de Laurence Olivier publié aux Éditions Les Herbes rouges.

Sort le 15 février 2019.

Genèse de Philippe Lesage

Avec Noée Nabita, Théodore Pellerin, Édouard Tremblay-Grenier, Pier-Luc Funk, Emilie Bierre, Maxime Dumontier.

Il s’agit d’un septième film pour celui qui s’est d’abord fait connaître pour ses documentaires. Avant même sa sortie, Genèse a remporté plusieurs prix dans les festivals internationaux.

Résumé : Dans un collège privé de garçons, Guillaume est secrètement amoureux de son meilleur ami. Sa demi-sœur Charlotte se fait proposer par son copain d’avoir une relation plus libre : tout bascule. Félix tombe amoureux de Béatrice dans un camp de vacances enchanteur.

Sort le 15 mars 2019.

Ca$h Nexus de François Delisle

Avec Alexandre Castonguay, François Papineau et Évelyne Brochu.

Le septième long métrage de François Delisle, un habitué des festivals.

Résumé : Lorsque Jimmy, un toxicomane, réintègre sa famille, les blessures du passé refont surface et menacent de bouleverser la vie de chaque membre du clan.

Sort le 22 mars 2019

Menteur d’Émile Gaudreault

Avec Louis-José Houde, Antoine Bertrand, Geneviève Schmidt, Anne-Élisabeth Bossé, Catherine Chabot et Patrice Coquereau

Une partie de la distribution du film de l'été 2019 Menteur avec Louis-José Houde et Antoine Bertrand Photo : Les films Séville

La comédie de l’été 2019 et le quatrième film de Louis-José Houde avec ce réalisateur.

Résumé : Simon est un menteur compulsif. À sa grande surprise, sa famille, ses amis et ses collègues lui lancent un ultimatum collectif : il doit apprendre à dire la vérité. Mais Simon vit dans le déni et finit par raconter un mensonge de trop, provoquant une situation exceptionnelle : toutes les faussetés qu'il a racontées dans sa vie deviennent réalité. Les catastrophes se succèdent à son grand désarroi et, avec l'aide de son frère jumeau et d'une nouvelle collègue, il devra comprendre comment se sortir de ce cauchemar.

Sort le 10 juillet 2019

Jeune Juliette d’Anne Émond

Avec Alexane Jamieson, Léanne Désilets, Antoine Desrochers, Christophe Levac, Julien Leclerc et Nicolas Fontaine.

Elle a réalisé Nelly en 2016. C'est le quatrième long métrage d'Anne Émond.

Résumé : L'histoire de Juliette, qui est en secondaire deux, qui doit accepter son image de jeune fille rondelette et attachante.

Sortie prévue pour l’été 2019.

La femme de mon frère de Monia Chokri

Avec Anne-Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, Évelyne Brochu, Micheline Bernard, Magalie Lépine-Blondeau et Mani Soleymanlou.

C'est le premier long métrage de la comédienne. Elle en a aussi écrit le scénario.

Résumé : Lorsqu'une guerre intestine au sein de sa faculté empêche une brillante doctorante de décrocher un poste, cette dernière se réfugie chez son frère avec qui elle a toujours entretenu une relation fraternelle ludique, aimante, mais compliquée.

Sortie prévue en 2019.

Une scène du premier long métrage de Mona Chokri, avec Anne-Élisabeth Bossé et Patrick Hivon. Photo : Yannick Grandmont

Mafia inc de Podz

Avec Marc-André Grondin, Sergio Castellitto, Mylène Mackay, Gilbert Sicotte, Benz Antoine et Christina Rosato.

Ce film de fiction est inspiré du livre Mafia inc., des journalistes André Cédilot et André Noël.

Résumé : Mafia inc. raconte l’histoire des Gamache, tailleurs de père en fils, qui habillent la famille mafieuse Paternò depuis trois générations. Leurs enfants habitent le même quartier et fréquentent les mêmes écoles.

Sortie prévue en 2019.

Le cinéaste Podz Photo : Radio-Canada/Christian Côté

14 jours, 12 nuits de Jean-Philippe Duval.

Avec Anne Dorval, François Papineau et Leanna Chea.

Jean-Philippe Duval est aussi le réalisateur de la populaire série Unité 9.

Résumé : Le film nous emmène dans l’univers d’Isabelle Brodeur (Anne Dorval), une océanographe ayant perdu sa fille d’origine vietnamienne, Clara, dans un accident survenu dans le Bas-Saint-Laurent alors que celle-ci n’avait que 17 ans. Un an après la mort de sa fille et toujours dans un véritable chaos, Isabelle n’a qu’un seul désir, soit celui de s’envoler vers le Vietnam.

Sortie prévue en 2019.

La comédienne Anne Dorval parle de son séjour au Vietnam pour le tournage d'un film. Photo : Radio-Canada / Karine Dufour

Gut instinct de Daniel Roby.

Avec Josh Harnett et Antoine Olivier Pilon.

Le plus récent film de Daniel Roby était un film français, Dans la brume.

Résumé : Daniel Léger, un ancien drogué s'est engagé dans une affaire de drogue avec les mauvaises personnes pour de mauvaises raisons. Quand l'affaire se gâte, Daniel est jeté dans une prison thaïlandaise avec une peine de 100 ans.

Sortie prévue en 2019.

Le cinéaste Daniel Roby en compagnie d'Helen Faradji Photo : Radio-Canada / Christian Côté

La beauté du monde d’André Forcier

Avec Roy Dupuis, Mylène Mackay, Émile Schneider et Yves Jacques.

Le scénario imagine que Marie-Victorin, le célèbre auteur de L'encyclopédie de la flore laurentienne, s'ennuie dans l'au-delà et fait un retour sur Terre en 2019, 75 ans après sa mort.

Résumé : Le frère Marie-Victorin (Yves Jacques) veut aider Albert Payette (Roy Dupuis) à sauver la flore du Québec, luttant contre la multinationale Transgenia, « qui empoisonne la Terre à coups de produits chimiques ». Ce bon Albert, « ex-agronome repenti devenu apiculteur », plante des fleurs sur les toits de Montréal, avec son neveu Jerry Can (Émile Schneider) et ses amis de la communauté punk.

Sortie prévue en 2019.

Les comédiens Yves Jacques et Mylène Mackay dirigés par André Forcier sur le tournage de La beauté du monde Photo : Pierre Dury

Antigone de Sophie Deraspe

Avec Nahéma Ricci-Sahabi, Nour Belkhiria, Rachida Oussaada, Antoine Desrochers, Rawad El-Zein et Paul Doucet.

Il s'agit du quatrième long métrage de la Madelinienne.

Résumé : En aidant son frère à s’évader de prison, Antigone, jeune femme au parcours prometteur, s’oppose aux lois des hommes et demeure fidèle à son propre sens de la justice et de la solidarité.

Sortie prévue en 2019.

La réalisatrice Sophie Deraspe Photo : Radio-Canada

Vivre à cent à l'heure de Louis Bélanger

Avec Rémi Goulet, Antoine L'Écuyer, Elijah Patrice-Baudelot, Alexis Martin, Marie-Hélène Thibault et Benoît McGinnis.

Il s'agit d'une oeuvre plutôt autobiographique qui raconte le passage de l'enfance à l'âge adulte.

Résumé : Louis, Daniel et Éric forment un trio indissociable. Les méandres de l’adolescence les amènent à découvrir une vie sans limites. Ils sont téméraires et vivent à 100 milles à l’heure en se laissant entre autres tenter par la revente de drogue.

Sortie prévue en 2019.

Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault

Avec Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémy Girard, Ève Landry, Éric Robidoux et Louise Portal.

C'est l'adaptation du roman éponyme de Jocelyne Saucier. Il s’agit d'un troisième long métrage pour Louise Archambault, qui a réalisé Familia en 2005 et Gabrielle en 2013.

Résumé : Il pleuvait des oiseaux met en scène trois ermites très âgés vivant en forêt. Après la mort de leur doyen, ils verront l’arrivée d’une photographe dans leur refuge bouleverser leur quotidien.

Sortie prévue en 2019.

Louise Archambault aux prix Jutra en 2014 Photo : Radio-Canada

Matthias et Maxime de Xavier Dolan

Avec Xavier Dolan, Anne Dorval, Pier-Luc Funk, Gabriel D'Almeida Freitas et Antoine Pilon

On attend aussi la sortie du premier film en anglais de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan, qui doit sortir le 13 mars 2019 en France. Aucune date n'est connue pour le Québec.

Résumé : Matthias et Maxime évoque l’histoire de deux amis qui tombent amoureux l’un de l’autre alors qu’ils n’avaient jamais envisagé d'être attirés par un homme. Xavier Dolan joue lui-même Maxime.

Sortie prévue en 2019.