Comment se portent les relations de travail à la Ville de Québec?

Le magazine Forbes a publié plus tôt cette semaine le palmarès des 300 meilleurs employeurs du pays. La Ville de Québec est loin d'être première de classe. Elle obtient le 142e rang. Après des années de turbulence, le maire Labeaume estime aujourd'hui que les relations sont excellentes avec les employés. Est-il trop optimiste?

« On a eu des bourrasques il y a quelques années », reconnaît d'emblée le maire de Québec.

Par bourrasques, Régis Labeaume fait référence aux années de négociations houleuses, tendues et interminables avec ses employés.

Une période durant laquelle il y a eu de nombreuses déclarations malheureuses qui ont nourri une certaine colère de part et d'autre. On peut aussi y ajouter le débat entourant la loi sur les négociations des conventions collectives et celui sur le partage des déficits des caisses de retraite.

Le maire estime que tout ça est maintenant derrière lui. « Je trouve qu'on a d'excellentes relations avec nos employés », plaide-t-il.

On est en négociation et vous n'en entendez pas parler. C'est une bonne nouvelle. Régis Labeaume, maire de Québec

Le sondage du magazine Forbes est effectué dans les entreprises de plus de 500 employés. Il se fait de manière volontaire.

Pour celui de 2019, 8000 personnes ont répondu à la question : « conseilleriez-vous à un ami de venir travailler ici? »

On ignore combien d'employés de la Ville de Québec ont répondu au sondage. Si on se fie aux résultats, ils sont moins optimistes que le maire sur cette question.

Nuances

Lors de la reprise des négociations entre la Ville et ses employés à l'automne, le président de syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec avait dénoncé à Radio-Canada le mauvais climat de travail qui régnait toujours à la Ville.

« Les syndiqués pansent encore leurs plaies à la suite des années difficiles et tendues avec l'administration Labeaume », affirmait Réal Pleau.

Il espérait que l'arrivée d'un nouveau directeur général à la tête de l'administration Labeaume allait jeter les bases d'une nouvelle relation.

Un sentiment que ne partagent pas tous les syndicats. À l'Association des pompiers professionnels de Québec on est « surpris » des résultats du sondage. Selon son président, Éric Gosselin, après avoir connu des années tumultueuses, le climat est beaucoup plus serein.

Il croit toutefois que le résultat du palmarès Forbes envoie le message que « la Ville de Québec doit prendre soin de ses employés ».

Point de départ

Difficile d'effacer en quelques années les relations de travail tendues à la Ville de Québec.

Au début des années 2010, la Ville avait souscrit à un sondage pour faire partie des cinquante employeurs de choix au pays de la firme Hewitt et Associés. Un long sondage d'une cinquantaine de pages avait été distribué aux 4850 employés. 54 % d'entre eux l'ont complété.

Les résultats avaient été plus que décevants. À peine 44 % des employés se disaient « mobilisés », ce qui voulait dire qu'ils parlaient positivement de leur employeur, qu'ils avaient un fort sentiment d'appartenance et qu'ils croyaient que leur milieu de travail était favorable au dépassement de soi.

Le rapport avait également souligné une mauvaise communication entre la direction générale et les employés et un manque de sensibilité sur leurs réalités quotidiennes.

Le manque de mobilisation des employés se transforme en perte de productivité. Dans son étude, Hewitt avait établi le coût entre 4,6 millions et 9,2 million de dollars par année.

L'année suivante, la Ville avait refait le même exercice. Les résultats étaient sensiblement les mêmes. La Ville avait échoué dans sa tentative d'appartenir à ce groupe sélect.

À l'époque, l'administration Labeaume avait reconnu qu'il y avait un problème de confiance.

Refaire l'exercice

Il serait intéressant de refaire le sondage de la firme Hewitt aujourd'hui. Les résultats du magasine Forbes ne sont pas aussi étoffés et n'offrent pas de pistes de solution.

Pour l'instant, on doit s'en tenir à des impressions.