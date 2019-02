Sa passion pour le CrossFit tombe dans l'oeil d'une multinationale

Depuis un peu plus de 10 ans, Jason Cain consacre ses temps libres au CrossFit. Cette discipline sportive est une passion qu’il entretient en travaillant dans le milieu pharmaceutique à Calgary, puis à Toronto.

CrossFit : programme d'entraînement comportant une variété de mouvements empruntés à différentes disciplines, effectués à intensité élevée en suivant un parcours composé de plusieurs stations.

Au fil des ans, il s'illustre et gravit les échelons de son sport. En 2011, il remporte les championnats régionaux de l’est du Canada et obtient une participation aux CrossFit Games, les championnats mondiaux de la discipline.

C’est lors de ces championnats que la compagnie de vêtements sportifs Reebok l’a approché.

« J’ai eu une discussion avec le directeur de Reebok. Il m'a demandé si je voulais travailler avec la compagnie pour fonder le premier gym Reebok dans l'ouest du Canada », explique-t-il.

Le travail de Jason Cain dans l'industrie pharmaceutique fera désormais partie de son passé.

Le projet d’une vie

C'est finalement à Saskatoon qu'il décide d'ouvrir son centre d'entraînement, un choix motivé par la qualité de vie que lui procurerait la ville et pour se rapprocher de la famille de sa conjointe.

Le pari était audacieux, puisque le CrossFit était un sport peu connu il y a 8 ans.

« J'étais stressé et j'avais peur, mais des fois dans la vie, faut pas toujours qu'on ait peur de faire faillite, il faut qu'on essaye », souligne M. Cain.

Parce que si t'essaye jamais rien, tu vas vivre une vie et tu vas dire :« J'ai rien fait! » Jason Cain, propriétaire, Reebok CrossFit 306

« J'avais besoin de beaucoup de courage et ma femme m'appuyait et me disait :''Hé, on est capable de faire ça!'' » ajoute-t-il.

Même avec l'appui de Reebok, Jason Cain dit avoir dû consacrer à son projet des centaines de milliers de dollars et un nombre incalculable d'heures.

« Quand je suis arrivée à Saskatoon, ma maison à Toronto n’était pas encore vendue », explique-t-il. « En attendant de la vendre, on n’avait pas d’argent. Ça fait que je restais chez mes beaux-parents dans le sous-sol », poursuit M. Cain. Le centre d’entraînement n’était toujours pas ouvert à ce moment-là. « J’ai fait des calculs pis j’ai dit : il me reste 18 mois. Dans 18 mois, je vais faire faillite... Faut que ça marche. »

« J'ouvrais le gym chaque jour à 7h du matin pis c'est moi qui le fermais à 7h du soir. C'est moi qui travaillais tout seul... Ma femme aidait, mais encore là, on avait trois enfants, pis j'étais le seul coach, donc je travaillais des heures et des heures », dit-il. « Mais j'adorais ça. J'avais tellement d'énergie! »

Au fil des ans, Jason Cain a entraîné quelques athlètes de haut niveau sur la scène nationale. Il espère avant tout que sa passion pour le CrossFit inspire des gens à garder la forme.

D'après les informations de Samuel Desbiens.