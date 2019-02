L'homme, victime d'un affrontement mortel avec la police, avait des problèmes de santé mentale

Des membres de la famille de l'homme âgé de 30 ans qui a été abattu par la police d'Ottawa jeudi ont déclaré vendredi qu'il souffrait de maladie mentale et qu'il se rendait dans une pharmacie pour acheter des médicaments au moment où l'affrontement mortel avec la police est survenu.

Chantel Ritchie et son mari Nick Ritchie - le frère de la victime, un autochtone de 30 ans - ont récemment quitté Kitchener, en Ontario, pour s'installer à Ottawa et ont invité la victime, qui souffrait de maladie mentale depuis son plus jeune âge, à vivre avec eux.

Jeudi matin, l'homme est mort après avoir été atteint par balle par un policier d'Ottawa, dans le secteur du centre commercial Elmvale Acres, boulevard Saint-Laurent, confirme l'Unité des enquêtes spéciales (UES) de l'Ontario.

Le couple a demandé à ce que la victime ne soit pas identifiée.

À lire aussi : Un homme meurt après un affrontement avec les policiers à Ottawa

Agrandir l’image Plus d'une douzaine d'auto-patrouilles se sont déplacées pour l'intervention. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Nous avons essayé de l'aider. Nous avons été au Centre [de santé autochtone] Wabano… et ils nous ont aidé. Ça prenait du temps, mais ils prenaient des mesures pour sa prise en charge médicale , a expliqué Chantel Ritchie, dans une entrevue téléphonique à CBC, jeudi soir.

La victime était de bonne humeur après après avoir reçu son paiement du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et acheté du café, a raconté Mme Ritchie.

Son frère lui a demandé quels étaient ses plans pour la journée.

Il a répondu : "Je vais sortir. Je veux prendre mes médicaments parce que je me sens vraiment mal à la tête et que je ne me sens pas bien. J'ai l'impression que j'ai besoin de médicaments , a-t-elle poursuivi tout en précisant qu'il se remettait d'une commotion cérébrale.

Nick Ritchie a dit à son frère de mettre son manteau et a ajouté que la pharmacie - où la victime était un client régulier depuis son déménagement à Ottawa - n'ouvrait pas ses portes avant 8 heures le matin.

À 7 h 53, la police d'Ottawa a été appelée en lien avec un incident suspect dans un centre commercial.

Plus de détails à venir