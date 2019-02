La récupération de verre de Saint-Denis-de-Brompton fait des petits en Estrie

Pour le maire, Louis Villeneuve, il est plus que temps que le verre ne soit plus envoyé à l'enfouissement. « Ça fait longtemps qu'on aurait dû faire quelque chose là-dessus. Les dernières statistiques disent que c'est 86 % du verre qui est enfoui. Ça n'a aucun sens! », déplore-t-il.

Chaque fois que je vais porter mon bac de recyclage, je regarde les bouteilles, je me demande combien seront recyclées? Louis Villeneuve, maire de Bromont

Une rencontre du comité de gestion des matières résiduelles aura lieu la semaine prochaine dans le but de lancer le projet.

Le maire lance maintenant un défi aux municipalités voisines de faire de même.

À Farnham, on annoncera lundi le lancement d'un projet-pilote pour recycler le verre dans la municipalité. « Pour nous, c'est important. C'est hier qu'il fallait le faire. On est aujourd'hui et on va le faire. C'est collectivement. Si toute la MRC se met ensemble, on fera bouger les choses. C'est beau en parler, mais il faut agir », soutient le maire, Patrick Melchior.

La mise en place de la récupération de verre devrait être faite au printemps.

Depuis trois ans, on a récupéré 120 tonnes de verre à Saint-Denis-de-Brompton.