Le Moniteur acadien a un nouveau propriétaire

Il a l’intention de protéger et de préserver cette publication fondée il y a plus de 150 ans, le dernier hebdomadaire francophone indépendant au Nouveau-Brunswick.

Je trouvais que c’était important de conserver le journal, peut-être en particulier dans une période où les questions linguistiques inquiètent beaucoup de gens: l’élection d’un parti qui n’est pas très favorable au bilinguisme, des attaques à peine voilées par rapport à la francophonie un peu partout au Canada, en Ontario en particulier. Je trouvais que ce n’était pas vraiment un bon temps, il n’y a sûrement pas de bon temps, pour perdre un hebdomadaire francophone , explique Bernard Richard.

Le propriétaire précédent, Gilles Haché, cherchait à passer le flambeau après avoir dirigé la publication pendant 22 ans.

Le Moniteur acadien est distribué notamment à Dieppe, Memramcook, Moncton, Shediac et Cap Pelé. Bernard Richard ne compte pas faire de changements immédiats quant à la couverture de l’actualité locale.

J’ai communiqué, soit directement ou indirectement, avec tous les contributeurs du journal, les employés réguliers, mais aussi les nombreux pigistes qui soutiennent la distribution du Moniteur acadien. Tout le monde veut continuer, et ça m’encourage beaucoup. Pour les changements, ça viendra quand ça viendra , affirme Bernard Richard.

C’est un journal qui doit d’abord être local, qui doit promouvoir et protéger la langue française aussi. Bernard Richard, nouveau propriétaire du Moniteur acadien

Le nouveau propriétaire veut aussi garder en poste tous les collaborateurs actuels du journal. Oui, absolument , dit-il.

Au cours de sa carrière, Bernard Richard a notamment été ministre de la Justice et de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, ombudsman du Nouveau-Brunswick, défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick et représentant de l'enfance et de la jeunesse de la Colombie-Britannique.

Bernard Richard est encore couramment conseiller auprès de Premières Nations, et il coprésidera la Commission sur la gouvernance de l'Assemblée nationale de l'Acadie.