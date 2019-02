La 4e maternité porcine du Témiscamingue est prête à accueillir plus de 2000 truies

Plus de 120 personnes ont pu visiter jeudi la 4e maternité porcine des Fermes Boréales située à St-Eugène-de-Guigues. Dans moins de deux semaines, les installations vont accueillir plus de 2 000 truies.

L'entreprise Olymel a voulu montrer aux élus, aux familles des employés et à ses partenaires l'ampleur d'un projet comme celui des Fermes Boréales.

Le directeur principal de la production porcine pour l'est du Canada, Étienne Hardy, explique qu'il est important de faire connaître le projet même si Olymel est établi au Témiscamingue depuis 2016.

L'intérieur de la 4e maternité porcine des Fermes Boréales située à St-Eugène-de-Guigues. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

« C'est de vulgariser c'est quoi notre projet et ce qu'on souhaite faire. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de le voir plus concrètement. Quand celle-ci va être peuplée, parce qu'elle est vide actuellement, on va être rendu à 10 000 truies au Témiscamingue », précise-t-il.

Faire rouler l'économie locale

Tout est prêt dans la maternité de St-Eugène-de-Guigues pour accueillir 2360 truies et 10 verrats dès le 11 février.

Un projet comme celui-ci représente un investissement de 11 millions de dollars.

Le contrat de construction a été donné à une entreprise locale, CFR Construction.

Un projet majeur pour l'entrepreneur général, Francis Roy, qui a déployé une trentaine d'employés pendant plus de 10 mois.

« C'est le plus gros projet qu'on a réalisé clé en main, dit-il. Ici on parle du civil, le coffrage, la charpente, la finition et même les équipements où au départ on ne connaissait rien. »

Les installations de la nouvelle maternité porcine située à Saint-Eugène-de-Guigues. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

À la recherche de main-d'oeuvre

Le projet des Fermes Boréales a permis l'embauche d'une cinquante de personnes.

Étienne Hardy estime que son entreprise est aussi confrontée à la pénurie de main-d'œuvre. « Jusqu'à dernièrement on réussissait à recruter au Témiscamingue des gens locaux. Depuis trois mois, on a intégré aussi des travailleurs étrangers dans nos établissements », affirme Étienne Hardy.

La construction d'une 5e maternité porcine au Témiscamingue est toujours dans les plans d'Olymel. Les pourparlers se poursuivent pour déterminer l'endroit où cette dernière installation sera implantée.