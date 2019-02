Entente de principe entre le CIUSSS de l'Estrie-CHUS et ses préposés aux bénéficiaires

Au total, une cinquantaine de rencontres de négociation ont eu lieu au cours des derniers mois. Les parties étaient rendues à l'étape de la médiation.

Les deux parties se sont entendues, entre autres, sur la création de postes à temps complet ce qui devrait permettre de stabiliser la main-d’oeuvre. Dans un contexte où on veut créer de plus en plus de postes, on veut stabiliser des gens qui sont sur la liste de rappel par des postes. On pense que pour ça, on va pouvoir offrir une meilleure continuité de services à notre population , croit la directrice des Ressources humaines au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Josée Paquette.

On est à pied d'oeuvre pour faire les travaux dans les prochaines semaines, mais c'est certain que l'on veut augmenter le pourcentage de postes à temps de façon très significative , a-t-elle ajouté.

Les travailleurs seront appelés à se prononcer sur cette entente d’ici la fin mars.

C’est la troisième entente locale que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS parvient à conclure. Il ne reste que les syndiqués de l’APTS, composé de travailleurs sociaux et d’éducateurs spécialisés notamment, à s’entendre avec la partie patronale.