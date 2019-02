Nouvelles accusations en lien avec un vol d’armes à feu

Jean-François Bergeron, 31 ans de Laterrière et Jordan Buissereth, 25 ans de Montréal sont notamment accusés de complot pour trafic d’armes à feu, de possession d’armes obtenues grâce à un crime et de possession d’armes en vue d’en faire la vente illégale.

Les accusés font partie des neuf personnes arrêtées à l’Étape dans la réserve faunique des Laurentides, le 21 janvier dernier.

Jean-François Bergeron et Jordan Buissereth, qui sont toujours en détention, ont d’abord été accusés d’entrave à la justice, de délit de fuite et de non-respect des conditions de libération, mais la Couronne les soupçonne maintenant de crimes plus graves.

Leur arrestation aurait un lien avec le vol de 30 armes de poing chez Pronature en octobre, mais aucune accusation de vol n’a toutefois encore été portée dans ce dossier.

D’après les informations de Gilles Munger