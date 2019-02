La visioconférence bientôt disponible dans les palais de justice

Selon le criminaliste Jean-Marc Fradette, tout le monde y gagnera.

« En ce moment, c’est compliqué, c’est loin et c’est plus difficile de respecter les heures de comparutions. Il faut lever les détenus vers 5 h, les faire déjeuner, les faire monter à bord des véhicules et il y a plusieurs camions en jeu. Il y a des coûts effarants au niveau des services pénitenciers et de l’essence », a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Y’a des matins.

L'avocat prévoit que les économies attendront des dizaines de milliers de dollars, en plus de rendre le système plus efficace.

Parfois des détenus doivent faire 1 h 30 de route pour aller comparaître 30 secondes à Chicoutimi et apprendre que leur dossier est reporté à une autre date. Jean-Marc Fradette, criminaliste

La visioconférence pourra être utilisée pour certaines comparutions simples, comme une enquête sur remise en liberté où la défense et la Couronne s’entendent sur les conditions de libération.

La plupart des avocats pensent toutefois qu’ils devront continuer à se déplacer à Roberval pour rencontrer leurs clients en toute confidentialité dans le respect du secret professionnel.