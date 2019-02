Nouvelles accusations de nature sexuelle contre Carlos Desjardins

La poursuite a déposé vendredi matin 11 nouveaux chefs d'accusation contre l'homme de 21 ans concernant 4 nouvelles plaignantes.

Il aurait agressé sexuellement une jeune femme de 18 ans le printemps dernier à Stoneham, en plus de commettre des voies de fait.

Il a également comparu vendredi sous des accusations de leurre informatique, production de pornographie juvénile, extorsion et communication indécente.

Les plaignantes sont âgées de 13 et 14 ans et les gestes auraient été commis à Lévis, Stoneham et Stanstead, en Estrie.

Carlos Desjardins avait fait l'objet d'une première vague d'accusations à la fin de l'année 2018 et devait subir vendredi matin son enquête sur remise en liberté.

Son avocate, Me Cathernie Rigali Boivin de l'aide juridique, a demandé le report de cette enquête en raison du dépôt des nouvelles accusations.

Cette audience a été fixée en avril et la Couronne ne prévoit pas déposer de nouvelles accusations d'ici là.

« Ce que j'avais à l'étude sur mon bureau a été fait », a affirmé la procureure de la poursuite, Me Jennifer Landry.

En plus des dossiers de 17 présumées victimes dans le district judiciaire de Québec, Carlos Desjardins fait face à une accusation de nature sexuelle sur une autre plaignante à Trois-Rivières.