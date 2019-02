Le prix de l’essence diminue à l’Île-du-Prince-Édouard

La Commission de réglementation et d’appels de l’Île présente ses décisions en matière d’ajustement des prix comme elle le fait deux fois par mois ou plus souvent au besoin. Les modifications suivantes sont entrées en vigueur vendredi:

le prix de l’essence diminue de 1,4 ¢ le litre;

le prix du mazout augmente de 1 ¢ le litre;

le prix du diesel augmente de 1 ¢ le litre.

Quant au prix du litre de propane, il diminue de 2,2 ¢ chez Irving et de 1,1 ¢ chez Superior Propane, mais il ne change pas chez Kenmac Energy.

En tenant compte des taxes, les prix à la pompe varient de la façon suivante:

essence ordinaire sans plomb libre-service : de 97,5 ¢ à 98,7 ¢ le litre;

diesel : de 125,1 ¢ à 126,3 ¢ le litre;

propane : de 76,1 ¢ à 77,8 ¢ le litre (taxes en sus).

La baisse des prix de l'essence et du propane découle d’une diminution de la demande et des stocks élevés, explique la Commission. Par contre, dans le cas du mazout et du diesel, la demande élevée et continue fait augmenter les prix.