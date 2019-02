Notre édition week-end

Qu'est-ce qui amène des centaines de millions de Chinois à s'entasser dans des trains? Comment peut-on mieux s'occuper des femmes excisées au Québec? Et est-il possible d'éviter un carambolage sur la route? Voici nos suggestions de lecture de cette fin de semaine.

1. Montez à bord pour vivre la plus grande migration humaine annuelle au monde

L'angoisse de trouver une place pour les bagages. Gare de Pékin, janvier 2019. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Ces jours-ci, ils sont des centaines de millions de Chinois à retourner dans leur famille pour le Nouvel An lunaire. Il débute cette année le 5 février, sous le signe du cochon. Voici un voyage en train de 12 heures, qui s'amorce au cœur de la nuit.

Par Anyck Béraud

LIRE LA SUITE »



2. Le nombre d'adoptions internationales toujours en baisse

De moins en moins d'enfants sont adoptés à l’international. Photo : iStock

S'il est bien connu que la Chine est le pays d'origine de nombreux petits Canadiens adoptés à l'étranger, il y en a maintenant davantage qui viennent des États-Unis. Mais globalement, le nombre d'adoptions outre-frontière diminue sans cesse depuis une dizaine d'années.

Par Bernard Barbeau

LIRE LA SUITE »

3. Les chiens de sang, ces traqueurs de gibier blessé

Yves Martineau et sa chienne Favoune sur la piste d'une bête blessée Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Les chasseurs du Québec ont de plus en plus recours à des « chiens de sang » pour retrouver des bêtes blessées qui leur ont échappé. Incursion dans un univers où l'étroite communication entre un maître et son chien rend de précieux services à la faune et aux chasseurs.

Par France Beaudoin

LIRE LA SUITE »



4. Internet et le capitalisme de surveillance

La recherche d'informations privées Photo : Getty Images / wildpixel

Les citoyens sont davantage surveillés, non pas par les États, mais par les géants d'Internet. Ces compagnies nous connaissent beaucoup plus qu'on pense, grâce aux données qu'elles rassemblent, souvent avec notre bénédiction.

Par Janic Tremblay

LIRE LA SUITE »

5. Comment mieux s’occuper des femmes excisées au Québec?

Aminata, jeune femme excisée, veut garder l’anonymat. Photo : Photo : Une courtoisie du mari d’Aminata

Les professionnels de la santé et de l'immigration voient de plus en plus de cas d'excision, et ils ne sont pas toujours bien outillés pour faire face à cette réalité.

Par Marie-France Abastado

LIRE LA SUITE »

6. Les migrants, toujours au coeur des préoccupations des Européens

Des migrants devant le navire allemand Sea-Watch Photo : Reuters / Darrin Zammit Lupi

Le nombre total de migrants ayant traversé la Méditerranée en 2018 est fortement en baisse par rapport aux années précédentes. La question demeure cependant sur le devant de la scène, puisque c'est un thème sur lequel font campagne plusieurs partis pour les élections européennes de 2019.

Par Ximena Sampson

LIRE LA SUITE »

7. Éliminer la douleur à sa source

L'amygdale se situe au centre du cerveau. Photo : iStock / janulla

Pour la première fois, des chercheurs sont parvenus à identifier et à inactiver chez la souris les neurones responsables de l'inconfort et de la détresse qui accompagnent la douleur, sans bloquer le signal nerveux qui indique une blessure.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

8. Les carambolages sont évitables si l'on adapte sa conduite

Un carambolage a impliqué plusieurs dizaines de véhicules sur l'autoroute 40, le 27 janvier dernier. Photo : Radio-Canada / Mathieu Wagner

L'hiver particulièrement rigoureux cette année en Amérique du Nord peut devenir un cauchemar pour les automobilistes. Et plus on est pressé, plus on est à risque. Car ce sont ceux qui ne modifient pas suffisamment leur conduite en fonction des conditions routières et météorologiques qui représentent un danger.

Par Richard Massicotte

LIRE LA SUITE »

9. Les secrets de la régénération de l’axolotl se trouvent dans son ADN

La capacité de l'axolotl à se régénérer est telle qu'il peut faire repousser des parties de son cerveau. Photo : Tkadletz Hannes

L'axolotl est une créature fascinante. Pour les scientifiques, cet intérêt va bien au-delà de son apparence particulière : cet animal est le maître incontesté de la régénération et peut guérir à la perfection de n'importe quelle blessure. Des chercheurs viennent de faire un grand pas en avant dans la compréhension de son ADN, nous rapprochant ainsi des secrets de la régénération.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

10. L’avez-vous vu? La F1 du futur et des lions qui chassent à la plage

Photo : McLaren

L'écurie McLaren propose sa vision de ce que sera la formule 1 en 2050, et le menu de lions passe du zèbre au phoque en Namibie. Quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

LIRE LA SUITE »

Bonne lecture et à la semaine prochaine!