Le PLQ demande à la protectrice du citoyen d'enquêter sur le congédiement d'un sonneur d'alerte au MAPAQ

L'agronome a été limogé la semaine dernière, quelques mois après s'être adressé à Radio-Canada pour dénoncer l'ingérence du privé dans la recherche publique sur l'utilisation des pesticides. Il avait d'abord dénoncé la situation à l'interne, mais en vain.

Interrogé à ce sujet jeudi, le premier ministre du Québec François Legault a soutenu que l'employé a été renvoyé « pour une série de raisons ». Cela contredit le contenu de la lettre de congédiement de M. Robert, qui n'évoque que cette collaboration avec Radio-Canada.

Le ministre québécois de l'Agriculture, André Lamontagne, a pour sa part déclaré mercredi qu'il était « très à l'aise » d'avoir « personnellement autorisé » le congédiement de M. Robert, avant de préciser, quelques heures plus tard, qu'il n'a « en aucun temps [...] demandé le congédiement de l’employé ».

« On a une situation très irrégulière, face à une situation qui à sa face même est éminemment critiquable », a commenté vendredi le député Barrette, avant la deuxième journée du caucus présessionnel de son parti, à l'Assemblée nationale.

« Le ministre en poste, en position de pouvoir, a congédié quelqu’un sur la base de quoi? D'avoir sonné une alarme. C'est écrit dans la lettre [de congédiement]. Le premier ministre, qui est le garant du droit au Québec […] contredit, nie ce qui est écrit dans la lettre de congédiement. Ça, pour moi ,c’est grave. »

« Compte tenu que le gouvernement, par son premier ministre et son ministre de l’Agriculture, sont incapables d’être cohérents, je pense qu’on doit demander, et on le fait formellement, à la protectrice du citoyen de faire enquête, et de faire toute la lumière sur cet événement », a-t-il alors annoncé.

