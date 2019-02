Le SPVM présente au public son projet de caméras portatives

Dans son rapport, publié mardi sur le site Internet de la commission, le SPVM dresse un bilan plutôt négatif du projet, qui visait à renforcer le lien de confiance entre la police et les citoyens.

Il constate que les caméras n'ont que très peu d'incidence sur le déroulement des interventions, que l’activation manuelle des caméras par les policiers présente des défis en situation d’urgence et que les policiers perçoivent cet outil comme une intrusion dans leur vie privée au travail.

De plus, le SPVM évoque des coûts très élevés pour l’implantation de cette technologie à grande échelle, soit au moins 17,4 millions de dollars sur cinq ans entre autres pour l’acquisition des appareils et la formation des policiers.

De plus, le service de police estime que le traitement de l’information recueillie nécessiterait l’équivalent du travail de 200 policiers à un coût de 24 millions de dollars par année.

Une solution aux problèmes de profilage, croit l’opposition

Pour l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville, l’utilisation de ce type de caméra devrait au contraire être la norme pour les policiers. Elle souligne dans un communiqué que les conclusions du rapport sont basées « en grande partie sur les perceptions de ces policiers ».

« C'est la nature humaine : les policiers n'admettront jamais qu'ils ont un comportement différent parce qu'ils portent une caméra. Mais le fait demeure que nos citoyens demandent une plus grande transparence du SPVM, surtout devant les nombreux cas rapportés de profilage racial ou social. Nous demeurons persuadés que les caméras portatives sont une solution réaliste à ce fléau », a indiqué Abdelhaq Sari, vice-président de la Commission sur la sécurité publique et porte-parole d'Ensemble Montréal en matière de sécurité publique.

Pour sa part, Marcel Savard, un ancien directeur général adjoint de la Sûreté du Québec, a affirmé à RDI que les policiers seront un jour équipés de caméras, même s'il faudra peut-être y aller progressivement.

« Les caméras portatives, on va y arriver un jour. C’est une question de temps. Il ne faut pas voir ça comme un empêchement de fonctionner ou de faire de la sécurité publique. Les élus vont prendre le temps de regarder les impacts et la faisabilité [de cette mesure]. Et on va probablement demander d’aller plus loin dans la recherche et dans le déploiement [pour voir] comment on pourrait faire ça de façon progressive », croit-il.

L’administration Plante, pour sa part, a indiqué qu’elle ne commenterait pas le rapport avant sa présentation à la Commission.