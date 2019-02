L’entreprise Shur-Gain quitte Yamachiche

Avec le départ de cette usine de production de moulée pour la volaille, Yamachiche perd une entreprise qui était bien implantée dans la municipalité. Elle existait depuis environ 70 ans, sous la gouverne de la famille Bérard.

Le maire de Yamachiche Paul Carbonneau était très déçu d’apprendre sa fermeture.

On ne peut rien y faire, on n’a pas été avisé avant , a-t-il déclaré.

Paul Carbonneau affirme qu’il va tenter d’aider les travailleurs touchés par ce déménagement.

Dans les prochains jours, je vais essayer au moins de rejoindre la compagnie Shur-Gain et le syndicat des travailleurs, dit-il. Ensemble, on va regarder cela, on va regarder combien sont replacés ailleurs, combien vont perdre leur emploi et il va sûrement y avoir des retraités, on va regarder ce qu’on peut faire pour atténuer [la fermeture].

Le maire croit que d’autres entreprises de la région, comme Olymel, pourraient être intéressées à recruter la main-d’oeuvre.

Dans la MRC de Maskinongé, il y a un manque de travailleurs, alors j’espère que ces gens-là vont pouvoir se reclasser assez rapidement et assez près de Yamachiche. Paul Carbonneau, maire de Yamachiche

La nouvelle usine de Shur-Gain est présentement en construction à Saint-Hyacinthe.

Shur-Gain est une filiale de Trouw Nutrition, qui appartient à Nutreco, une multinationale basée aux Pays-Bas.