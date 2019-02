Batman en vedette au Salon de l'automobile de Sherbrooke

Le centre de foires est rempli à craquer de voitures et il y en a dans tous les styles. Autant les gens qui veulent avoir le côté plus écologique que ceux qui veulent de voitures exotiques. Il y a toujours quelque chose d'attrayant dans les voitures exotiques. Et cette année, ce n'est pas une nouvelle voiture, mais c'est une voiture qui va attirer pas mal de gens : la Batmobile , explique le promoteur de l'événement, Patrick L'Espérance.

De nombreux modèles

Outre la Batmobile, de nouveaux modèles de voitures écologiques de Hyundai, Honda et BMW seront aussi en démonstration. Des voitures antiques seront également présentes.

Ceux qui rêvent d'admirer les Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini et Bentley seront également servis avec la présence de plusieurs de ces modèles haut de gamme.

La particularité du Salon de l'auto de Sherbrooke, en comparaison des autres, c'est que les gens peuvent s'asseoir dans les véhicules et voir comment ils pourraient se sentir à l'intérieur , ajoute M. L'Espérance.

La majorité des concessionnaires de la région sont présents.

L'événement a lieu tout le week-end au Centre de foires de Sherbrooke. L'an dernier, 10 000 personnes avaient visité le salon. Les enfants de moins de 12 ans y entrent gratuitement.