Les verts et les libéraux réfléchissent à leur stratégie après leur défaite à Nanaimo

Après la victoire de la candidate du Nouveau Parti démocratique (NPD) Sheila Malcolmson lors de l'élection partielle de Nanaimo , le Parti vert et le Parti libéral de la Colombie-Britannique se questionnent sur la stratégie à adopter en vue d'éventuelles prochaines élections.

Le chef du Parti vert, Andrew Weaver, affirme que le résultat de sa candidate, Michele Ney, est décevant.

« J’ai passé beaucoup de temps à Nanaimo pour faire campagne avec Michele, dit-il. Plusieurs membres, donateurs et sympathisants de notre parti nous ont affirmé que même s'ils continuaient à nous soutenir, ils sentaient qu’ils devaient voter pour le NPD dans cette élection afin que notre entente avec le gouvernement se poursuive. »

Les verts, qui comptent trois députés à l’Assemblée législative, ont scellé une alliance avec le NPD qui permet au gouvernement minoritaire de John Horgan de se maintenir au pouvoir depuis plus d’un an et demi.

Michele Ney a obtenu moins de 8 % des votes, contre près de 50 % pour la nouvelle députée du NPD Sheila Malcolmson, et 40 % pour le candidat libéral Tony Harris.

À écouter : L’équilibre du pouvoir se maintient à Victoria



« Pour moi, la vraie histoire [de cette élection partielle], c’est la déconfiture du Parti vert, croit le professeur de science politique à l’Université Simon Fraser, Nicolas Kenny, invité à l'émission Phare Ouest. C’est un résultat historiquement bas : ils n’ont jamais fait un aussi mauvais score depuis qu’ils sont un parti crédible. »

Lors des élections générales du 9 mai 2017, le Parti vert avait récolté presque 20 % des voix à Nanaimo.

Une conséquence de l'alliance avec le NPD?

Selon le professeur en science politique à l’Université de la Colombie-Britannique Gerald Baier, l’alliance avec le NPD a eu un effet négatif sur leur résultat mercredi.

Les verts doivent se poser la question : "Se sont-ils rendus moins pertinents en faisant partie de ce gouvernement néo-démocrate?" Gerald Baier, professeur de science politique, UBC

Le directeur des communications du Parti vert, Stefan Jonsson, admet qu’il y a beaucoup de travail à faire avant la prochaine élection, surtout pour un tiers parti comme le sien.

« Les électeurs ont tendance à penser : “ Je peux voter pour le parti qui a la meilleure chance d’être élu et quand même obtenir une grande part de ce que je souhaite, même si mon premier choix, ce sont les verts ” », dit-il.

Des nouvelles recrues chez les libéraux

Le chef du Parti libéral, Andrew Wilkinson, souhaite que son parti change d’allure avant les prochaines élections.

« Tout parti a besoin de renouvellement, de sang neuf, de nouveaux visages, de nouvelles idées, et c’est ce que nous offrons », soutient-il.

Il souhaite continuer à recruter des candidats plus jeunes, comme Tony Harris, âgé de 35 ans.

« La question, pour les libéraux, c'est : "Comment on continue à attirer du talent comme Tony Harris, et faire face à ce bilan qui reste mitigé dans les yeux de beaucoup d’électeurs?" », estime Nicolas Kenny.

Le Parti libéral a dirigé la Colombie-Britannique pendant 16 ans, de 2001 à 2017.

Avec des informations de Jesse Johnston, CBC News