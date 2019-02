Un appel de propositions est lancé pour mettre en valeur le Silo n° 5

« Plus de 25 ans après sa fermeture, le Silo n° 5 sera au cœur d’un nouveau quartier à usage mixte, où pourront, selon les propositions qui seront reçues, se côtoyer résidences, commerces, hôtels et attractions touristiques », a-t-on annoncé ce matin à la Maison des éclusiers.

Un processus d’évaluation de sept mois est prévu.

La SIC a acheté la jetée de la Pointe-du-Moulin le 1er novembre 2010. Le site mesure 75 000 mètres carrés. Il est traversé par la rue Mill et par une voie ferrée appartenant au Canadien Pacifique.

Ses structures – dont le fameux Silo n° 5, facilement reconnaissable à ses 60 silos circulaires en béton armé – « sont un rappel de l’activité industrielle intense qui caractérisait autrefois cette enceinte portuaire de Montréal », écrit-elle sur son site web.

Tant la jetée que le Silo à grain n° 5 sont classés au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Son intérêt a aussi été reconnu par le Bureau d’examen des édifices du patrimoine du Canada.

Érigé au tournant du 20e siècle selon les plans de l’ingénieur John S. Metcalf, le Silo n° 5 est composé de trois bâtiments reliés entre eux par des passerelles aériennes. Ils occupent ensemble plus de la moitié de la superficie de la Pointe-du-Moulin.

Le site de la Pointe-du-Moulin est situé dans l'ouest de l'arrondissement historique du Vieux-Montréal. Photo : Société immobilière du Canada

L’ensemble du complexe a servi de silos à grain de 1903 à 1994. Il est resté inutilisé depuis, la rouille ayant envahi la presque totalité des équipements.

L’organisme Héritage Montréal s’est battu pendant plusieurs années pour dénoncer le manque d’entretien du Silo n° 5 et pour s’opposer à sa destruction.

« En 1996, on avait mené une bataille pour ne pas démolir le Silo n° 5 », se rappelle son directeur des politiques, Dinu Bumbaru. « Dix ans après, c'était une démarche qu'on menait pour sauver l'enseigne Five Roses. C'est pour vous dire qu'on a un œil sur ce secteur-là. »

La revalorisation du site a fait l'objet, depuis 25 ans, de nombreux projets, qui n'ont toutefois jamais abouti. Le Musée d'art contemporain, par exemple, a brièvement envisagé d’y déménager ses pénates au début des années 2000, mais le projet ne s’est pas concrétisé.

En octobre 2016, l'architecte Pierre Thibault et l’homme d’affaires Benoît Berthiaume avaient aussi proposé d'en faire un pôle touristique « de calibre mondial » qui inclurait une terrasse, un circuit piétonnier surélevé inspiré du High Line de New York et un hôtel.

Plus de détails à venir