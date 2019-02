Tragédie de Humboldt : le père d’une victime rencontre en privé le responsable de l'accident

Scott Thomas a attendu 10 mois avant de rencontrer l’homme qui a causé l’accident qui a tué son fils de 18 ans.

Le 6 avril 2018, la collision entre l'autocar des Broncos de Humboldt et le camion semi-remorque conduit par Jaskirat Singh Sidhu a provoqué la mort de 16 personnes et en a blessé 13 autres.

Jaskirat Singh Sidhu a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation plus tôt en janvier. Les audiences de détermination de la peine de Jaskirat Singh Sidhu se sont terminées jeudi.

Scott Thomas avait dit qu’il aimerait pardonner à Jaskirat Singh Sidhu, à la condition que ce dernier lui demande pardon en personne. Il s’était dit également ouvert à rencontrer M. Sidhu en privé un jour.

Ce jour est arrivé plus tôt que prévu.

Lors d'une pause pendant l'audience de détermination de la peine mercredi avant-midi, le frère du chauffeur de camion s’est approché de Scott Thomas.

Il lui demanda s’il accepterait de rencontrer Jaskirat Singh Sidhu en privé. M. Thomas accepta.

En début d’après-midi mercredi, dans une petite salle près du gymnase du centre Kerry Vickar, de Melfort, où avaient lieu l'audience, les deux hommes se sont rencontrés. M. Sidhu était accompagné de son frère et d'un autre membre de sa famille.

« Ce fut les 15 minutes les plus épuisantes et les plus émotionnelles de ma vie », a déclaré Scott Thomas à CBC News.

Il n’a pas voulu révéler les détails de sa conversation avec Jaskirat Singh Sidhu. Il explique que les deux parlaient à tour de rôle, qu’il lui a posé des questions spécifiques, que les deux hommes ont pleuré, et que le tout s’est conclu par une accolade.

C’est une chose qu’aucun de nous n’oubliera. C’était assurément une bonne chose. Scott Thomas, père d'Evan Thomas

Scott Thomas ajoute ne pas avoir été surpris que M. Sidhu voulait le rencontrer. « Il y a beaucoup de choses [entourant cet accident] qui s'expliquent mal », a souligné M. Thomas.

Il souligne que l'attention est tournée actuellement sur les 29 familles touchées par l'accident, à juste titre, mais affirme que les gens devraient également avoir un peu de sympathie pour la famille de M. Sidhu.

« Des familles ont été déchirées… Sa famille aussi est dévastée », a-t-il souligné.

La juge Inez Cardinal a annoncé qu'elle dévoilera la peine le 22 mars prochain à Melfort.

D’après les informations de Jason Warick de CBC News