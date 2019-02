Une ancienne chauffeuse d'autobus critique la Ville et la Winnipeg Transit

Une ancienne chauffeuse d'autobus de la Winnipeg Transit, Chantale Garand, dit que la Ville et la compagnie de transport en commun ont favorisé un environnement de travail dangereux qui a placé des chauffeurs comme Irvine Jubal Fraser en danger.

Mme Garand a démissionné de son poste le 9 novembre, quelques mois après la mort de son collègue qui a été poignardé.

« J’ai un sentiment de colère intense envers la Winnipeg Transit et la Ville qui ont permis que cela se produise, affirme-t-elle. À cause de leur passivité au fil des ans, les agressions contre les chauffeurs et les passagers se poursuivent. »

Jeudi soir, un jury a déclaré Brian Kyle Thomas coupable du meurtre au deuxième degré d’Irvine Jubal Fraser.

M. Thomas a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie et ne sera pas admissible à la libération conditionnelle avant 10 ans.

« Ce meurtre a été un évènement majeur dans ma vie et dans celles d’autres chauffeurs. Cet évènement a entraîné de nombreux départs à la retraite et plusieurs démissions, dont la mienne, a déclaré Chantale Garand. Les chauffeurs savent qu'ils méritent mieux et que les passagers méritent mieux aussi. »

Mme Garand insiste sur le fait que la sécurité des chauffeurs était l’un des principaux sujets de discussion avant le meurtre de son collègue, mais les préoccupations des employés ont été écartées.

« Pour moi, la sécurité était primordiale. C’est pourquoi je suis parti », explique-t-elle.

Chantale Garand raconte qu'elle travaillait souvent la nuit et savait qu'il y avait des risques importants, dus à un manque de sécurité et aux politiques mises en place par Winnipeg Transit.

Deux ans après la mort de son collègue, les sentiments de Chantale Garand concernant la sécurité des chauffeurs demeurent les mêmes.

« C'est toujours un sujet très important pour moi, affirme-t-elle. J'ai toujours une famille qui travaille [pour cette compagnie], j'ai encore des amis que j'ai rencontrés là-bas. »