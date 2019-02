Un incendie ravage le centre récréatif Agincourt à Toronto

L'incendie a été maîtrisé, mais il y avait toujours des flammes, vendredi matin, et les pompiers demeurent sur place.

Le centre récréatif contient une piscine et deux patinoires intérieures, notamment. Plus de 400 cours y sont offerts, en faisant le plus fréquenté de l'est de la ville, après le centre sportif Pan Am.

Les flammes ont éclaté vers 16 h 45 dans la salle des machines, indiquent les pompiers. L'édifice a été évacué, sans qu'il y ait de blessé.

Près de 30 camions de pompiers ont été appelés sur les lieux. De l'épaisse fumée sortait du toit de l'édifice.

Mike McCoy du service des incendies souligne que les hauts plafonds du centre récréatif et les grands espaces vides entourant la piscine compliquent la tâche aux pompiers.

Les secteurs à atteindre [pour éteindre complètement le brasier] sont difficiles, voire impossibles à atteindre. Mike McCoy, service des incendies

Les pompiers ont arrosé les flammes du haut des airs, notamment. Photo : CBC

Arrosant les flammes du haut des airs, notamment, le service des incendies a pu empêcher le feu de toucher les produits chimiques utilisés pour la piscine et les patinoires.

Froid extrême

Toutefois, le froid extrême a rendu la tâche des pompiers extrêmement difficile , raconte le chef du service des incendies, Matthew Pegg.

Les pompiers ont dû dégeler leur équipement en l'amenant à bord d'autobus municipaux appelés sur place.

