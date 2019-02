500 étudiants étrangers postulent à un emploi dans un magasin

Les étudiants internationaux sont de plus en plus nombreux à l'Université du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, ce qui vient combler un manque de main-d'oeuvre important dans la région. Plusieurs ont même du mal à trouver un emploi.

Plusieurs étudiants ont trouvé un emploi dans la région de Sydney. Ils travaillent dans les secteurs de la vente au détail, la livraison des journaux ou la restauration et occupent souvent les quarts de travail les plus difficiles à pourvoir, soit tôt le matin ou tard le soir.

Présentement, 2600 étudiants provenant de 39 pays différents sont inscrits pour la session d’hiver. Ils représentent ainsi 56 % de la population estudiantine. Parmi eux, 1800 viennent de l’Inde et, pour joindre les deux bouts durant leur séjour au Canada, ils doivent travailler.

La situation économique en Inde est très mauvaise , assure Poul Varghese, un étudiant indien en santé publique à l’Université du Cap-Breton qui travaille à temps partiel au Walmart.

Nos parents peuvent seulement payer nos frais scolaires, ajoute-t-il. Pour tout le reste dont nous avons besoin ici, nous pouvons nous en sortir avec un emploi à temps partiel.

Les étudiants internationaux sont autorisés à travailler au maximum 20 heures par semaine avec leur visa étudiant.

Vivre ici, ça coûte très cher

Yogesh Bhabia, un ingénieur mécanique indien, étudie pour obtenir un diplôme de troisième cycle en gestion des chaînes d’approvisionnement à la Shannon School of Business de l’Université du Cap-Breton.

Vivre ici, ça coûte très cher pour nous, dit-il. Les loyers pour les appartements sont très élevés, c’est difficile.

La compétition est forte

L’arrivée de centaines d’étudiants étrangers supplémentaires dans les six derniers mois ne leur facilite pas la tâche. La compétition est forte pour les postes à pourvoir.

L’automne dernier, un nouveau magasin Dollarama a reçu les candidatures de 500 étudiants étrangers alors qu’il avait une vingtaine de postes à pourvoir. Le magasin à grande surface Walmart, à Sydney, assure que les étudiants internationaux représentent maintenant près du tiers de ses employés (60 personnes sur 200).

Ils sont prêts à tout

Emily Pelley gère neuf restaurants de la chaîne Subway au Cap-Breton. Elle emploie une quinzaine d’étudiants étrangers, mais reçoit une vingtaine de curriculum vitae par jours.

Ces jeunes sont souvent embauchés pour des quarts de travail autrement difficiles à pourvoir, comme tôt le matin ou durant les vacances, dit-elle.

Ils veulent travailler et sont prêts à faire des quarts de travail supplémentaires, rester tard. Ils sont prêts à tout. Alexis Pertus, contrôleur régional, restaurants Subway

Emily Pelley et Alexis Martin reçoivent de nombreuses candidatures d'étudiants étrangers pour des emplois à temps partiel dans les restaurants Subway du Cap-Breton. Photo : CBC / Wendy Martin

Vers la résidence permanente

Même son de cloche du côté de Ardon Mofford, un propriétaire de restaurant à Sydney. Il a embauché huit étudiants internationaux pour des emplois en cuisine qui suscitent souvent peu d’intérêt, comme la plonge ou la préparation.

Mais ces emplois parfois peu reluisants peuvent mener à mieux. Il y a un an et demi, Ardon Mofford a embauché Amrit Bhangal pour un tel poste alors qu’il étudiait en génie pétrolier. Depuis, il a obtenu son diplôme et a décidé vouloir rester au Cap-Breton et devenir chef cuisinier. Son employeur l’accompagne dans son cheminement pour obtenir sa résidence permanente.

Les gens sont gentils ici. Amrit Bhangal

Agrandir l’image Amrit Bhangal a décidé de devenir chef cuisiner grâce à son expérience dans un restaurant du Cap-Breton alors qu'il était étudiant en génie pétrolier. Photo : CBC / Wendy Martin

Tout le monde n’a pas la chance qu’a eue Amrit Bhangal. Plusieurs étudiants sont déçus parce que le marché du travail est plus compétitif qu’ils ne l’auraient cru.

C’est le cas de Ravinder Kaour, qui a déménagé de l’Inde au Cap-Breton avec son mari qui étudie à l’Université du Cap-Breton. Elle seule travaille pour subvenir aux besoins du couple, mais elle aimerait avoir plus d’heures à son horaire au restaurant où elle a trouvé un emploi. J’envoie des curriculum vitae à d’autres endroits, mais ils ne me rappellent pas. C’est décevant.

Avec les informations de Wendy Martin de CBC