Le Canoë Volant 2019 est lancé!

Daniel Cournoyer, le directeur de La Cité francophone et organisateur du Canoë Volant, est fier de présenter cette année plus d'une soixantaine d'artistes pendant le festival.

« Chaque morceau de notre programmation est complètement différent de l'an dernier », indique Daniel Cournoyer. Que ce soit des décors ou des performances, tout sera nouveau, assure-t-il. D'autant plus que cette année, le festival durera une soirée de plus puisqu'il est lancé jeudi.

Par ailleurs, le Canoë Volant aura une oeuvre de verre intitulée Souffle d'hiver créée spécialement pour l'événement par deux artistes, Julia Reimer et Taylor Rok, grâce à un partenariat pour la première fois avec le festival Montréal en Lumière et Illuminart.

À écouter : Dans les coulisses du Flying Canoë Volant

La neige et le refroidissement de température prévus pour la fin de semaine ne semblent pas inquiéter Daniel Cournoyer.

« L'année dernière, il a fait -29 à 22 h et le monde était au rendez-vous », rappelle l'organisateur, qui ne pense pas que dame nature retiendra les gens dans leur maison cette année non plus. Celui-ci suggère tout de même aux visiteurs de s'habiller chaudement. Les pantalons de ski, les mitaines et la tuque sont indispensables pour être à l'aise pendant l'événement.

Comme les dernières années, le directeur de La Cité francophone s'attend à voir environ 30 000 participants au festival ce week-end.

Le Canoë Volant a à peine commencé que, déjà, Daniel Cournoyer a des idées pour les festivals de 2020 et 2021 : « C'est un travail continuel », confie-t-il.