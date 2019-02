Des horaires de faction en raison d’un manque d’ambulanciers

Lorsqu’ils sont sur des horaires de faction, les ambulanciers travaillent sur appel.

Ils doivent se rendre à la caserne avant de repartir avec l’ambulance lorsqu’il y a des appels d’urgence.

Les temps de réponse sont généralement plus élevés que pour les travailleurs qui attendent les appels directement dans les véhicules.

Paraxion affirme ne pas être en mesure de faire la transition vers les horaires à l'heure en raison de la pénurie de main-d’œuvre et ce, malgré avoir reçu du financement du ministère de la Santé et des Services sociaux en mars dernier.

Le directeur des opérations pour le secteur centre et nord de l’entreprise, Mathieu Lévesque, explique que le problème existe notamment à Sayabec.

On a quatre personnes, une semaine sur deux, donc ils font sept jours de travail, sept jours de récupération. [...] Lorsqu’on fait un horaire à l’heure, ça nous prend du personnel de plus et présentement, on ne l’a pas.

Mathieu Lévesque, directeur des opérations pour le secteur centre et nord de Paraxion