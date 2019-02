L’Ontario désigne NextBridge pour la construction de la ligne de transmission électrique Est-Ouest

La nouvelle est bien accueillie par le chef de la Première Nation de Fort William, Peter Collins, qui avait demandé au gouvernement d’intervenir en ce sens.

En 2018, le distributeur d’électricité Hydro One avait affirmé pouvoir construire le projet à moindre coût.

Les communautés autochtones s’opposaient à la soumission d’Hydro One, car le tracé proposé traversait un territoire contesté et parce qu’elles craignaient que le projet soit retardé.

NextBridge est le choix qui s’impose pour achever rapidement et efficacement la ligne de jonction Est-Ouest. NextBridge a terminé les travaux préliminaires nécessaires à la réalisation du projet et dispose de l’appui des collectivités locales et des partenaires des Premières Nations et des Métis , a déclaré le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, Greg Rickford.

De plus, le projet fait naître des occasions de créer des emplois locaux pour plus de 200 Autochtones. Greg Rickford, ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Le tracé proposé par NextBridge pour le projet de raccordement électrique Est-Ouest Photo : CBC/Nicole Ireland

Nous avons une industrie qui comprend maintenant nos obligations, nos politiques, notre réglementation et nos revendications territoriales , a déclaré M. Collins en référence à NextBridge.

Le chef de l’exploitation d’Hydro One, Greg Kyraly, a fait part de la déception de l’entreprise dans une courte déclaration.

Le ministre Rickford et M. Collins espèrent que la Commission de l’énergie de l’Ontario accordera bientôt le permis de construction, pour un possible début des travaux dès juin.

Avec les informations de CBC