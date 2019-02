Motiver les adolescents à rester à l'école en ciblant mieux leurs besoins

De passage à Gatineau mercredi, François Legault a ciblé le décrochage scolaire comme l'un des enjeux qu'il juge prioritaire pour la région de l'Outaouais.

Les statistiques parlent d'elles-mêmes. À peine 62 % des élèves terminent leur secondaire en cinq ans. C'est l'une des pires performances au Québec. En Ontario, le taux de diplomation s'élève à 84 %.

L'équipe du Téléjournal Ottawa-Gatineau s'est rendue à l'École secondaire Du Versant pour constater le succès du programme Pré-DEP, qui mise sur la formation professionnelle pour motiver les élèves.

Une quarantaine d'adolescents de 15 ans et plus y suivent leurs cours de français, d'anglais et de mathématique de 3e secondaire, en plus d'être stimulés par des disciplines plus concrètes comme la cuisine, par exemple.

En étant ainsi mieux encadrés, par des professeurs dévoués, dans des groupes d'au maximum 20 élèves, même ceux qui vivaient des situations d'échec depuis plusieurs années vivent maintenant des réussites.