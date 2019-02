Québec veut faciliter le démarrage de nouvelles mines

Démarrer un projet minier au Québec nécessite 660 permis et autorisations du gouvernement provincial selon Jonatan Julien.

En entrevue à Boréale 138, le ministre des Ressources naturelles concède que plusieurs de ces informations peuvent être redondantes .

Il prévoit réduire la lourdeur et la complexité de ces procédures.

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie, des Ressources naturelles et responsable de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Dans les 660 permis, est-ce qu'on ne peut pas accompagner le promoteur avec une espèce de chargé de projet qui chemine avec lui dans le processus? Jonatan Julien, ministre de l'Énergie, des Ressources naturelles et responsable de la Côte-Nord

C'est de la musique à nos oreilles , commente la présidente de l'Association minière du Québec, Josée Méthot.

Actuellement, on a besoin des permis environnementaux du ministère de l'Environnement, des permis de Faune et Parc, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour exploiter une mine et souvent des permis du ministère des Transports , énumère-t-elle.

Josée Méthot, présidente de l'Association minière du Québec Photo : Radio-Canada

Les délais sont très longs, ça nous prend plusieurs années et le nombre de permis est très élevé. Josée Méthot, présidente de l'Association minière du Québec

Expansion

Cette approche réjouit également les travailleurs du fer.

Cette excellente initiative facilitera l'expansion de sociétés minières déjà existantes, selon le directeur général et commissaire industriel pour Développement économique Port-Cartier Bernard Gauthier.

On a Arcelor Mittal qui regarde certains projets, depuis les 10 dernières années, depuis l'expansion de 2011-2012 , suggère-t-il.

D'ailleurs, à elle seule, la minière ArcelorMittal a versé près du tiers de toutes les redevances minières perçues par la province en 2017, soit près de 67,5 millions $.

Bernard Gauthier, directeur général et commissaire industriel pour Développement économique Port-Cartier Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Il y a des projets qui n'aboutissent pas parce que le marché souvent tombe avant même de pouvoir avancer nos projets. Bernard Gauthier, directeur général et commissaire industriel pour Développement économique Port-Cartier

Environnement

Si le ministre affirme vouloir simplifier le processus administratif, il n'est pas question d'assouplir les réglementations en vigueur, notamment sur le plan environnemental.

On dit la même chose, on ne demande pas de déréglementer, précise Josée Méthot. On ne demande pas de réduire la protection de l'environnement ou réduire la protection de la population.

Le Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord est préoccupé par ces changements, mais ne croit pas qu'ils seront nécessairement négatifs pour la région.

D'après le reportage de Laurence Royer