La loi encadrant l'art corporel entre en vigueur en Nouvelle-Écosse

Avec sa Loi sur l’art corporel sécuritaire, la Nouvelle-Écosse se dote enfin d’un ensemble de règles strictes équivalentes aux standards observés depuis longtemps dans les autres provinces canadiennes.

Quels changements pour les tatoueurs et les clients?

Un permis renouvelable de tatouage est maintenant obligatoire pour les studios. Des règles strictes sont désormais en vigueur relativement à l’utilisation, la stérilisation et l’entretien des instruments ; l’entreposage des équipements, encres et produits ; l’aménagement et la désinfection des lieux de pratique.

Toute personne employée par un studio devra suivre une formation reconnue aux mesures de prévention des infections.

Chaque client devra être informé verbalement et par écrit des soins à apporter à son tatouage après la séance. Le client devra signer la feuille d’informations reçue de l’artiste. Les studios de tatouage seront soumis à des inspections et devront garder des registres détaillés relatifs à leurs équipements, les services prodigués et le personnel à leur emploi.

Agrandir l’image Les tatoueurs néo-écossais devront aussi obtenir un permis pour une pratique hors de leur studio, comme lors de conventions de tatouage. Photo : Reuters / Daniel Munoz

C’est le ministère provincial de l’Environnement qui est responsable de l’application de cette loi du ministère de la Santé.

Jusqu’ici, l’industrie de l’art corporel en Nouvelle-Écosse s’était plus ou moins autoréglementée. Les histoires d’horreur ont été des cas isolés, mais médiatisés.

Amber Thorpe, une artiste originaire de l’Alberta qui est propriétaire d’Adept Tattoos à Halifax, rapportait l’an dernier au réseau anglais de Radio-Canada sa grande surprise lorsqu’elle a ouvert son commerce en Nouvelle-Écosse. Elle déplorait le manque d’encadrement dans sa nouvelle province et ne pouvait concevoir que la visite d’inspecteurs en santé publique ne soit pas automatique.

Un projet de loi avait été déposé en novembre 2011, mais la loi n’a pas été promulguée avant mars 2018. La province a mis beaucoup de temps à élaborer un ensemble complexe de règles et a mené plus d’une ronde de consultations auprès des divers intervenants.

Selon la Loi sur l’art corporel sécuritaire (Safe Body Art Act), un tatoueur risque une amende pouvant atteindre 2000 $ pour une première infraction aux règles, 10 000 $ pour une récidive, et des peines d’emprisonnement dans les deux cas.

Une entreprise de l’industrie de l’art corporel prise en défaut risque une amende allant jusqu’à 10 000 $ pour une première entorse aux règles, et jusqu’à 50 000 $ advenant une récidive.

D’après un reportage de Stéphanie Blanchet