La mécanique du réchauffement climatique à l'origine du froid extrême

La vague de froid extrême qui s'abat sur le centre des États-Unis et sur le Canada, des Prairies à la Nouvelle-Écosse, donne des munitions à certains sceptiques, dont le président américain, qui se demandent où est donc passé le réchauffement climatique. Or, c'est bel et bien le même phénomène qui est derrière ce froid brutal. Comment est-ce possible?

D'après un texte de Nicole Mortillaro, de CBC News

C'est presque devenu une coutume. Dès que du temps glacial s'abat sur le nord-est ou le centre des États-Unis, Donald Trump souligne l'absurdité apparente de la situation, dans un contexte où la communauté scientifique met en garde la population mondiale contre les effets du réchauffement climatique.

« Dans le magnifique Midwest, [...] les gens ne peuvent même pas tenir quelques minutes dehors tellement il fait froid. Mais que se passe-t-il avec le réchauffement climatique? On t'en supplie, revient. Nous avons besoin de toi! », a-t-il écrit mardi sur Twitter.

Pourtant, ce sont bel et bien les changements climatiques qui sont responsables de cette vague de froid, et ce, en raison d'un phénomène que vous connaissez probablement, celui du vortex polaire ou tourbillon arctique.

Il s'agit d'une masse d’air froid qui se forme sur l’Arctique au cours de l'hiver et qui tourne sur elle-même, comme une toupie. Or, sa vitesse de rotation peut changer selon les influences du courant-jet, une bande d'air qui se déplace rapidement et qui marque la limite entre deux masses d'air distinctes.

Le vortex polaire est la masse mauve qui se trouve au-dessus de l'Arctique et le courant-jet correspond à la ligne bleue qui délimite cette masse froide de l'air chaud plus au sud. Photo : NASA

« Le vortex polaire est bien connu, et cette masse d'air bouge et se trouve souvent déplacée. Présentement, le courant-jet l'a repoussée jusque dans le Midwest américain », explique la météorologue de CBC, Johanna Wagstaffe. « Parfois, elle peut aussi se diviser sous l'influence du courant-jet et donc faire un peu de surplace quelque part. »

C'est exactement ce qui se produit présentement : le courant-jet a divisé le vortex polaire en trois bras qui descendent plus au sud qu'à l'habitude.

Plus marqué et plus fréquent

On étudie ce phénomène depuis peu, mais les observations suggèrent que sa fréquence et son intensité devraient s'accentuer. C'est-à-dire que sous l'influence du courant-jet, le vortex polaire devrait descendre au sud plus souvent et entraîner des températures de plus en plus froides.

Auparavant, le courant-jet bougeait de manière relativement stable autour de l'hémisphère nord. Mais récemment, il affiche des ondulations du nord au sud plus prononcées, ce qui permet à l'air froid de l'Arctique de descendre beaucoup plus au sud et, inversement, à l'air chaud du golfe du Mexique de monter beaucoup plus au nord.

Cette image illustre les ondulations prononcées que peut présenter le courant-jet, transportant les masses d'air froid au sud et les masses d'air chaud au nord. Photo : NASA

L'air de l'Arctique, qui se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste de la Terre, est à l'origine de ces ondulations plus prononcées dans le mouvement du courant-jet.

« Nous avons observé ce phénomène, c'est prouvé, affirme Johanna Wagstaffe. Et tous nos modèles climatiques montrent que cette tendance va persister. »

« Cela ne signifie pas simplement plus de sécheresse et de chaleur. Cela implique aussi plus de vagues de froid extrême et de systèmes dépressionnaires, que ce soit de la pluie ou de la neige, qui demeurent en place plus longtemps qu'auparavant. »

Climat ou température?

Il est impératif de savoir distinguer climat et température quand vient le temps de discuter de changement climatique.

La température représente l'état de l'atmosphère à un endroit et un moment précis, et se détermine grâce à la mesure de facteurs comme le vent ou l'humidité. Or, le climat est déterminé par la moyenne des mesures de ces facteurs sur une longue période de temps.

Une vague de froid ne signifie donc pas que les changements climatiques n'existent pas. En fait, au moment même où le froid engourdit une partie de l'Amérique du Nord, on enregistre des températures anormalement élevées ailleurs.

« L'atmosphère tente toujours de balancer son énergie, explique Mme Wagstaffe. Donc, présentement, de l'autre côté de la planète, dans le nord de l'Europe et de la Russie, ils battent des records de chaleur pour cette période-ci de l'année. »

Les changements climatiques ne se produisent pas à un endroit donné et un moment précis. C'est un phénomène global qu'on observe sur une longue période de temps.