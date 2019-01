Écart de conduite : un chauffeur d’autobus congédié pour fraude

Un chauffeur et instructeur de conduite d'autobus de la ville d'Edmonton a été congédié pour avoir délivré des faux certificats de conduite parallèlement à son travail municipal.

Wayne Burnash est accusé par la Ville d’avoir fourni près d’une centaine de faux certificats à des conducteurs privés souhaitant récupérer des points de conduite sur leur permis automobile.

Ces certificats ont été émis entre 2015 et 2018 à des clients qui n'étaient pas employés de la Ville et qui voulaient récupérer des points d’inaptitude et négocier le coût de leurs assurances automobile. Certains souhaitaient aussi éviter de perdre leur permis de conduire.

La pratique frauduleuse a été dénoncée par un lanceur d’alerte, également employé municipal.

Suite aux accusations, la Ville a mené une enquête interne qui a mené au congédiement du chauffeur-instructeur âgé de 61 ans.

« Cela prouve que le système de responsabilité fonctionne bien, même si idéalement ça n’aurait pas dû avoir lieu », a commenté le maire d'Edmonton Don Iveson, interrogé à la sortie du comité d'audit de la Ville.

D’autres mesures ont été prises au sein du service de transport d’Edmonton pour faire en sorte que la situation ne se reproduise plus. Don Iveson, maire d'Edmonton

Ainsi, les moniteurs de conduite municipaux ne seront plus habilités à délivrer des certificats de conduite.

Une enquête policière est également en cours. Des accusations de fraude s’élevant à 5000 $ dollars devraient être déposées dans le courant de la semaine.