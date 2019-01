Des groupes communautaires rencontrent la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Il s'agit de la Concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue (CROC-AT), du Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda (ROCRN) et de la Corporation de développement communautaire (CDC) du Témiscamingue.

Les représentants souhaitent un meilleur financement des organismes communautaires pour continuer à offrir les services aux citoyens.

Ils ont également rappelé deux revendications qui leur tiennent à cœur.

La coordonnatrice du CROC-AT, Marie-Ève Duclos, rappelle qu' il existe un document, une politique gouvernementale qui date de 2002 de reconnaissance de l'action communautaire et qui n'est toujours pas reconnue par tous les ministères et que les organismes souhaitent que le gouvernement respecte cette politique-là en place .

Compressions budgétaires

Elle ajoute que les discussions ont également porté sur les compressions budgétaires.

On souhaite aussi que le gouvernement cesse les coupures et les compressions, dit-elle. Cette semaine, M. Legault a annoncé qu'il allait appliquer la même méthode que les libéraux précédemment, c'est-à-dire on va compresser les revenus des ministères sans vouloir affecter les services. Malheureusement, nous on n'y croit pas, on l'a vu et constaté à même nos organismes au quotidien les dernières années, la période d'austérité, ça a des influences sur les services aux citoyens.

La semaine passée, la Concertation régionale et le Regroupement des organismes communautaires d'Abitibi-Ouest ont rencontré la députée de la CAQ d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, pour lui faire part de leurs revendications.