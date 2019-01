Les travaux au Musée d'art contemporain reportés pour éviter des dépassements de coûts

Le report des travaux permettra par ailleurs au musée de continuer d’accueillir des visiteurs dans son bâtiment de la rue Sainte-Catherine jusqu’à l’automne 2020, a annoncé le MACMusée d'art contemporain de Montréal jeudi.

Dévoilé en avril 2018, le projet d’agrandissement du MACMusée d'art contemporain de Montréal comptait sur un budget de 44 millions $. De nouvelles évaluations prévoient un dépassement de 2 millions $ en coûts de construction, et de 6 ou 7 millions $ de plus en frais afférents, ce qui inclut la gestion de projet et le financement.

« C’est clair que, comme conseil d’administration, on ne peut pas entériner un projet qui aurait un dépassement aussi important », a expliqué Alexandre Taillefer, en ajoutant que le gouvernement n’a pas l’intention de regarnir les enveloppes du projet.

Alexandre Taillefer a indiqué qu’il en sont rendus à réviser le projet et à explorer des pistes de solution. « On travaille en ce moment avec les architectes, Saucier + Perrotte, pour voir comment est-ce qu’on peut retravailler la proposition initiale pour réduire les coûts de construction, et parallèlement à ça, il y a un travail qui est fait pour réduire les coûts afférents au projet. »

Image du projet de transformation du Musée d'art contemporain dévoilé en avril 2018 : vue depuis la rue Sainte-Catherine / parvis du Musée Photo : Saucier+Perrotte Architectes / GLCRM & Associés Architectes

Un échéancier révisé

Le MACMusée d'art contemporain de Montréal a fermé ses portes le 21 janvier dernier, avec la clôture des expositions Françoise Sullivan et Manifesto, et en fonction de l’échéancier initial de ce vaste chantier, dont les travaux devaient débuter en 2019. L’édifice rénové de la rue Ste-Catherine devait être inauguré en septembre 2021.

Une nouvelle date d’ouverture n’a pas été précisée. L’échéancier des travaux sera révisé, a indiqué l’institution par voie de communiqué, et les détails seront annoncés « au cours des prochains mois ».

De nouvelles expositions devraient être présentées au musée à l’été 2019. Entre temps, le MACMusée d'art contemporain de Montréal demeure fermé, sauf pour ces activités : le camp de jour de la semaine de relâche scolaire, en mars, la soirée des Printemps du MAC, en avril, et le programme éducatif SéminArts.

Pour le reste de la programmation, jusqu'à l'automne 2020, le musée devra fonctionner avec un espace d'exposition réduit, a indiqué Alexandre Taillefer.

Image du projet de transformation du Musée d'art contemporain dévoilé en 2018 : Vue depuis la Place des Festivals (rue Jeanne-Mance) Photo : Saucier+Perrotte Architectes / GLCRM & Associés Architectes

Les projets d’agrandissement, depuis 2011

Le consortium Saucier + Perrotte Architectes/GLCRM & associés Architectes avait remporté le concours lancé en juin 2017 pour redessiner le bâtiment existant, construit dans les années 1990.

Ce n’est pas la première fois que d’ambitieux projets d’expansion du MACMusée d'art contemporain de Montréal sont reportés. Déjà en 2011, un ambitieux plan d’agrandissement de 88 millions $ avait été proposé, sans jamais voir le jour.

En 2014, le gouvernement du Parti québécois avait annoncé son propre projet, avec une enveloppe budgétaire amputée de moitié, à 44 millions $.