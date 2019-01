Le froid force l'annulation d'examens à la DSFM

René Déquier, directeur général adjoint de la DSFM, dit que cette décision sera prise « cas par cas, école par école ».

« Avec le temps, on doit mettre des mesures en place pour assurer la sécurité des élèves. Il y a des choses qui tombent en deuxième, comme les examens », affirme le directeur général adjoint.

Le transport scolaire a été annulé dans plusieurs écoles cette semaine. Plusieurs élèves ont été incapables de se présenter en classe, même si les écoles demeuraient ouvertes.

Dans les cas où les examens sont annulés, ils ne seront pas reportés à une date ultérieure. Ceux qui sont prévus vendredi auront lieu s'il y a transport scolaire.

« Nous préférons que les jeunes écrivent leurs examens […] Les directions d’écoles doivent déterminer quels examens elles décident de faire passer », ajoute René Déquier.

Selon lui, il est possible que dans un même cours, certains enfants aient écrit l'examen et d’autres non. Ces situations seront gérées par les écoles.

Les élèves qui n'auront pas écrit un examen recevront leur note cumulée actuelle comme note finale.

« Nos écoles varient beaucoup et les situations sont très différentes. Quand tu as 50 ou 500 élèves, les horaires sont plus ou moins flexibles », explique René Déquier.

Le deuxième semestre débutera, comme prévu, le lundi 4 février aux heures régulières.