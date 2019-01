Deux avocats à l'assaut de l'Elbrouz

Les criminalistes et amis prendront le chemin de la Russie en juin.

L’expédition permettra d’amasser des fonds au profit de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse.

L’organisme vient en aide aux jeunes en difficulté.

Deux amis des avocats seront aussi de l’aventure.

Pour le groupe, l’atteinte du sommet est une façon de soutenir la jeunesse, donc l'avenir de la société.

« Les gens vont pouvoir acheter des mètres. Pour chaque mètre supplémentaire que l'on va monter, une échelle va faire la démonstration du niveau où on sera rendus. Ça permettra aux gens de suivre directement l'activité tout en contribuant financièrement », explique Me Charles Cantin.

Ils affirment que chaque contribution est importante.

« Il y a environ 2000 jeunes qui sont suivis dans la région. Ça peut être des jeunes en centre de réadaptation ou ça peut-être en famille d'accueil qui sont suivis par les centres jeunesses en milieu familial. On aide également au Lac-Saint-Jean et à Chibougamau », dit la directrice générale de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse, Karine Brassard.

Être prêts

Pour les explorateurs, l’heure est à la préparation.

Le mont Elbrouz est le point culminant de la région du Caucase, en Russie. Il s’agit d’un terrain hostile. L'expédition requiert donc du matériel spécialisé et nécessite que les participants soient en bonne forme physique. Un guide professionnel accompagnera le groupe.

« Ça prend une préparation physique assez importante. Dans l'altitude, on peut manquer d'oxygène, donc il faut mettre tous les éléments de notre côté et être au maximum de notre forme », met en relief le coéquipier des avocats, David Asselin.

Julien Boulianne a hâte de vivre l’expérience.

En montagne, on a froid, on se demande ce que l’on fait ici. Et on pense à ces jeunes-là. C’est notre motivation pour les moments les plus difficiles et ça nous permet de continuer. Julien Boulianne

L’expédition aura lieu du 6 au 12 juin. Les explorateurs veulent amasser 30 000 $. Ils espèrent que la population sera solidaire à la cause.

D'après le reportage de Flavie Villeneuve