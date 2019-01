Un comité des Communes se penche sur la stérilisation forcée de femmes autochtones

Un comité des Communes a entendu jeudi de hauts fonctionnaires à propos de la stérilisation forcée de femmes autochtones, alors que les députés subissent de plus en plus de pression pour qu'ils exigent un examen plus approfondi de la question.

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de santé, Don Davies, a déclaré qu'il souhaitait voir un examen approfondi du « problème profondément troublant », ajoutant que le pays n'avait pas encore compris l'ampleur du problème.

Le comité permanent de la santé de la Chambre des communes a interrogé les fonctionnaires de trois ministères fédéraux. Aucune autre réunion sur le sujet n'a été programmée.

M. Davies et des organisations comme Amnistie internationale Canada et Action Canada pour la santé et les droits sexuels ont demandé au comité de lancer immédiatement une étude plus longue et approfondie sur la stérilisation sans consentement au Canada.

Les organisations affirment que des stérilisations involontaires sont pratiquées dans tout le pays et non pas dans une seule province, alors que des femmes autochtones sont contraintes ou forcées de se faire ligaturer ou sectionner les trompes de Fallope après avoir accouché à l'hôpital.

Les groupes ont envoyé une lettre au comité en novembre, soulignant qu'une large couverture médiatique de la question avait mené des dizaines d'autres femmes autochtones à raconter comment elles aussi ont été contraintes de se soumettre à des procédures de ligature des trompes.