Visite du gouvernement fédéral à Cat Lake : une rencontre improductive, selon une chef autochtone

Selon Mme Wesley, le ministère aurait offert de payer pour des couvercles d’interrupteur et de donner de l’argent au Conseil des Premières Nations Windigo et non pas directement à la communauté de Cat Lake.

Ce n’est pas ce que nous voulions. Nous avons demandé des actions et des engagements. Abigail Wesley, chef adjointe de la Première Nation de Cat Lake

Le gouvernement a demandé deux semaines pour regarder les documents relatifs aux inspections, mais le conseil de Cat Lake leur en a plutôt accordé une seule.

Nous n’allons nulle part avec cette rencontre , a déclaré Mme Wesley, mais je n’arrêterai pas [...] jusqu’à ce qu’on obtienne de meilleures conditions pour la population.

Nous voulons que les 92 maisons soient démolies et remplacées. Nous avons plusieurs personnes qui tombent malades et qui vivent dans des maisons surpeuplées. Abigail Wesley, chef adjointe de la Première Nation de Cat Lake

Lors de la période de questions à Ottawa mercredi, le dossier avait entraîné un échange houleux entre le premier ministre Justin Trudeau et le député néo-démocrate Charlie Angus.

Le député néo-démocrate Charlie Angus affirme que la situation à Cat Lake n'est que « la pointe de l'iceberg ». Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

M. Trudeau avait affirmé qu’il y a eu des progrès faits dans la communauté et qu’il était conscient qu’il restait encore du travail à faire, en partenariat avec la Première Nation.

De son côté, M. Angus avait qualifié la crise de honte nationale et avait demandé au premier ministre de se déplacer pour rencontrer en personne la communauté de Cat Lake.

Le compte rendu du ministère des Services aux Autochtones au sujet de la rencontre de mercredi n’était pas disponible au moment de publier cet article.