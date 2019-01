École Samuel-De Champlain : les 2 élèves accusés ne seront pas suspendus

La Commission scolaire des Premières-Seigneuries (CSDPS) estime que les mesures d’encadrement qui ont été mises en place au mois de décembre sont toujours appropriées.

« Par rapport aux gestes posés, il n’y a pas de nouvelles informations, alors pour l’instant, chez nous, sur le plan administratif, il n’y a pas de changements », explique la secrétaire générale de la CSDPS, Martine Chouinard, en entrevue à Radio-Canada.

Elle ajoute que les élèves et les parents concernés « collaborent bien, dans les circonstances ».

Les mesures ont été appliquées et comme je l’ai souvent mentionné, on est allé beaucoup du côté éducatif, on est allé du côté prévention, sensibilisation.

Martine Chouinard, secrétaire générale, Commission scolaire des Premières-Seigneuries