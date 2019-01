Femmes voilées : des propos soulèvent la controverse en Alberta

Le directeur de l’organisme Central Alberta Refugee Effort (CARE), Frank Bauer, a fait cette remarque dans un message publié sur les médias sociaux le 20 octobre 2017.

« Je suis un ardent défenseur des politiques d’accueil, d’inclusion et du respect de toutes les cultures et de toutes les religions, mais je trouve qu’avoir le visage complètement couvert en public va trop loin », a écrit Frank Bauer sur la page Facebook de l'organisme lors d’une discussion sur les accommodements religieux.

« Je ne me sentirais pas à l’aise d’avoir une conversation et je crois que les nouveaux arrivants doivent respecter et s'adapter à la culture et aux coutumes canadiennes », a t-il ajouté.

Le message de Frank Bauer a depuis été supprimé, mais CBC en a récemment obtenu une copie ainsi qu'une lettre anonyme envoyée au gouvernement provincial par un membre du personnel de CARE.

« Ce message a profondément nui au moral de nos employés et de l'ensemble de notre organisation. Il est en opposition directe avec notre mission et notre vision », indique la lettre envoyée en août dernier à David Eggen, le ministre responsable de la lutte contre le racisme en Alberta.

L’auteur de la lettre reproche au conseil d'administration de CARE son manque d’action dans le dossier et demande l’intervention du ministre David Eggen.

« Comment peut-on laisser passer le fait de donner des fonds à une organisation qui a eu des points de vue racistes, islamophobes et misogynes? », ajoute la lettre.

Frank Bauer s'excuse

De son côté, Frank Bauer dit qu'il pensait, en faisant ces commentaires, que le sujet de l'adaptation des nouveaux arrivants méritait une discussion ouverte, mais admet maintenant qu'il a commis une erreur.

« C’est une déclaration qui a été faite par erreur », a-t-il affirmé lors d'une entrevue.

J'ai toujours été un homme accueillant et inclusif. Le directeur de CARE, Frank Bauer

« Je n’avais pas conscience que certaines des femmes qui portent des voiles, comme la burka ou le niqab au Canada, ont vécu des expériences parfois très difficiles ou traumatisantes », a-t-il ajouté.

« Je croyais qu’il s’agissait d’un point de vue qui méritait une discussion publique, mais cela a été reçu de manière très différente de ce que je souhaitais », a également indiqué Frank Bauer.

Il a expliqué qu'il serait maintenant à l'aise d'avoir une conversation avec une femme dont le visage était entièrement recouvert et maintient qu’il est la bonne personne pour diriger CARE.

Le directeur de l’organisme qui chapeaute CARE, l’Alberta Association of Immigrant Serving Agencies (AAISA), Sarosh Rizvi, dit qu’il n’est pas d’accord avec les propos exprimés par Frank Bauer, mais que ce dernier garde néanmoins sa confiance.

« Frank est une personne très réfléchie, sympathique et rationnelle, donc j'ai été très choqué par ce qu’il a dit, mais je ne veux pas laisser un commentaire malheureux ruiner toutes les choses positives qu'il fait », a dit Sarosh Rizvi.

Le gouvernement provincial, qui a versé 100 000 dollars en subventions à CARE pour l’année 2016-2017, n'a pas voulu commenter directement les allégations.

Du côté fédéral, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada indique ne pas être au courant d’un incident, mais prévoit faire un suivi avec l’organisme à ce sujet. Le ministère verse 3,7 millions de dollars sur trois ans à CARE, un financement qui prend fin en 2020.

Avec les informations d'Andrea Huncar