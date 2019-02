Un producteur de légumes poursuivi par d'anciens clients

La ferme de M. Monier, appelée les Délices de Benjamin, a connu d’importantes difficultés l’an dernier. Ses quelque 300 clients ne recevaient pas les paniers de légumes tel que convenu dans un contrat de services.

M. Monier expliquait ses déboires par le printemps tardif et les températures très chaudes de juillet. Se disant au bord de la faillite, il a fait appel à des bénévoles pour relancer ses récoltes.

Il a aussi proposé à ses clients insatisfaits d’être remboursés en partie, mais plusieurs ont refusé l’offre. Certains lui ont envoyé des mises en demeure auxquelles M. Monier admet ne pas avoir donné suite.

Résultat : un groupe de 14 personnes a déposé une demande à la division des petites créances, en septembre dernier.

Aucune d’entre elles n’a voulu accorder d’entrevue à Radio-Canada. Leur demande indique néanmoins qu’elles veulent récupérer tout l’argent qu’elles ont versé à Maxime Monier, soit 6673 $.

À cela s’ajoute une somme de 2200 $ « à titre de dommages pour troubles et inconvénients, représentant le stress subi, le temps investi dans le règlement de cette affaire, ainsi que les déplacements et dépenses encourues », peut-on lire dans le document de poursuite.

M. Monier a bien l’intention d’aller se défendre en justice. Même s’il prend l’entière responsabilité de son échec, il estime avoir offert un remboursement honorable à ses clients.

Par exemple, il trouve inconcevable qu’une cliente ayant payé 340 $ pour son abonnement lui réclame, en plus, 500 $ pour des dommages.

Selon lui, les clients qui le poursuivent n’ont qu’un but : s’acharner. S’il avait réellement voulu frauder quiconque, il ne s’y serait jamais pris de la sorte, indique-t-il.

M. Monier affirme que 172 de ses 300 clients ont terminé la saison avec lui. D’ailleurs, il leur a récemment envoyé un formulaire dans lequel il leur offre une compensation pour l’été à venir, qu’ils choisissent de s’abonner à nouveau ou pas.

Caroline Émond fait partie de ces clients qui sont restés. Elle dit avoir reçu des légumes jusqu’en novembre, même si elle doute que tous les aliments étaient cultivés directement à la ferme.

Bien qu’elle ne compte pas s’abonner à nouveau cette année, Mme Émond est tout de même reconnaissante de la compensation offerte par M. Monier, qui lui permettra de récupérer quelques paniers cet été.

On est quand même un peu perdant, mais on essaie de récupérer le plus qu’on peut!

Caroline Émond