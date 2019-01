Nouvelle distillerie L & M : des produits à base d'érable

C’est une toute nouvelle aventure qui attend la famille de Gaetan Lefebvre, le président-directeur général de la distillerie L & M Inc.

Habitués à produire du sirop d’érable, les Lefebvre ont une association qui dure depuis plusieurs années avec un Français nommé Gaël Mordac.

Gaetan Lefebvre est président directeur général de la distillerie L& M inc. Photo : Radio-Canada

Depuis 11 ans, on vend notre sirop en France, on fabrique l'alcool en France. Maintenant, Gaël et moi, on a décidé de démarrer une distillerie dans le but de partir le projet ici , se réjouit Gaetan Lefebvre.

Liqueurs, whisky, brandy et rhum à l’érable seront encore produits en France.

Cependant, Trois-Rivières aussi aura sa production. Différents alcools sont déjà offerts à la SAQ.

Engouement pour les distilleries

La Distillerie L & M s'ajoute à la distillerie Mariana de Louiseville et Wabasso de Trois-Rivières.

Un compétiteur de plus dans ce marché en expansion.

Gaël Mordac, l'un des associés de la distillerie L & M. Photo : Radio-Canada

Nous, ce qui nous importe, ce n’est pas forcément d’être le premier en terme de volume. C’est d’avoir une spécificité, d’avoir une marque du terroir , a renchéri l’associé de Gaetan Lefebvre, Gaël Mordac.

Les associés estiment pouvoir produire entre 20 000 et 30 000 bouteilles par an, de façon artisanale.

D'après le reportage de Claudie Simard