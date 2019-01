Un ex-enquêteur de la GRC a eu une aventure avec une témoin dans l’affaire Surrey Six

Alors qu'il enquêtait sur la tuerie d'octobre 2007, appelée l'affaire Surrey Six, un ancien agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a eu des rapports sexuels et entretenu une relation de plusieurs mois avec une témoin potentielle dans cette affaire.

L’ex-enquêteur Derek Brassington a plaidé coupable à des accusations d'abus de confiance et d'entrave à la justice impliquant un témoin plus tôt ce mois-ci. Il reconnaît avoir passé des dizaines de nuit avec une témoin dans des chambres d’hôtel payées par la GRC en 2009.

La femme et le policier ont également partagé plusieurs soirées ensemble dans des bars et des clubs de danseuses pendant cette période.

« Je l’ai traitée comme une petite amie, a admis Derek Brassington devant le tribunal. Je n’avais pas l’intention de tomber amoureux d'elle. »

L’ancien enquêteur dit avoir caché cette relation à la plupart de ses collègues, bien que quelques-uns aient été au courant selon lui.

Deux autres membres de la GRC impliqués dans l’enquête sur l’affaire Surrey Six ont été condamnés pour inconduite mardi dernier. David Attew et Danny Michaud admettent qu’ils étaient au courant de la relation et qu’ils ont omis de le signaler.

Des rapprochements avec la conjointe d’un suspect

En avril 2009, Derek Brassington et David Attew ont passé une soirée arrosée avec la conjointe d’un individu identifié dans les documents de la Cour par le nom de Personne X, un témoin clef de l’enquête.

David Attew est ensuite rentré à l’hôtel avec elle et ils se sont embrassés.

Personne X et sa conjointe ont été placés sous le programme de protection des témoins après que celui-ci se soit rendu aux policiers, admettant avoir eu un rôle à jouer dans la tuerie d’octobre 2007.

Après avoir appris ce qui s’était passé entre David Attew et sa conjointe, Personne X aurait envisagé de cesser de collaborer avec les policiers. Le témoin-clef a finalement continué de contribuer à l’enquête.

Détention à domicile

Ces détails sur les comportements reprochés aux trois hommes sont dévoilés à la suite de la levée d’une ordonnance de non-publication.

Le Surrey Six est un assassinat collectif lié à une guerre de gangs et demeure le plus meurtrier de l’histoire de la Colombie-Britannique. Six personnes avaient été tuées dans un appartement le 19 octobre 2007.

Cinq personnes ont finalement été condamnées à la suite de l’enquête, mais les agissements des trois policiers auraient nui à leur crédibilité et plusieurs heures de travail auraient dû être reprises, selon le tribunal.

Derek Brassington a été condamné à deux ans moins un jour de détention à domicile. Il doit aussi payer 10 000 $ en restitution.

David Attew devra quant à lui purger une peine de six mois de détention à domicile.

Le troisième membre de la GRC condamné dans cette histoire, Danny Michaud, a reçu une peine de trois mois de détention à domicile pour avoir menti lorsqu’il a été questionné sur la relation de Derek Brassington et de la témoin.