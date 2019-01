Ottawa doit lâcher Trans Mountain maintenant, somment des environnementalistes

Dans ce rapport, Yves Giroux souligne que le gouvernement fédéral a payé à fort prix le pipeline en déboursant 4,5 milliards de dollars. Selon lui, Ottawa était en position de mieux négocier. Le ministre des Finances a soutenu plus tard que le gouvernement avait avancé 4,1 milliards de dollars.

Des environnementalistes invitent néanmoins le gouvernement de Justin Trudeau à « reconnaître ses erreurs » et à abandonner « ce projet du passé ».

La directrice générale de la Georgia Strait Alliance, Christianne Wilhelmson soutient que le rapport confirme ce que son organisme affirme depuis le début. « C’était un mauvais investissement qui n’est pas basé sur les systèmes économiques, mais sur une [rationalité] politique qui n’a aucun sens. Des fois, il faut prendre des décisions difficiles et arrêter d’investir dans un projet [...] où on ne fera pas d’argent », soutient-elle.

D'autres déplorent aussi les coûts financiers du pipeline, comme le directeur de la région de l’ouest pour la Fondation David Suzuki, Jay Ritchlin. Il relève toutefois que le rapport de M. Giroux ne tient pas compte d’autres coûts importants et réels pour l’environnement. « Le directeur parlementaire du budget a fait un bon travail à regarder les coûts financiers directs, mais il n’a pas évalué les coûts liés au fait que des rivières à saumons seront endommagées ni ceux liés à l’augmentation du trafic pétrolier qui causera des problèmes pour la population d’épaulards de la côte ouest, une espèce en danger », lance-t-il.

Plus il attend, plus ça va coûter cher aux Canadiens et plus il va creuser un déficit financier.

Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie pour Greenpeace Canada